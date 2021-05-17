Генерал Ивашов: мы не знаем, как Китай в дальнейшем поведет себя по отношению к России

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17 мая 2021, 15:52 Александр Саргин

Фото: соцсети

Бывший посол США в России Джон Хантсман заявил, что больше всего его беспокоит то, что Си Цзиньпин и Владимир Путин встречаются на регулярной основе. «Их команды обмениваются разведданными, а два-три года назад Россия и Китай начали проводить совместные военные учения, что случается впервые», - испуганно добавил Хантсман.

Напомним, что шесть лет назад, 11 июня 2015 года, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов в эксклюзивном интервью «АН» заявил, что «через пару лет российско-китайские учения пройдут у берегов США». И действительно, 22–26 сентября в ходе международных учений «Морское взаимодействие-2017» российские и китайские моряки провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Правда, это было не совсем у берегов США, а в акватории Японского и Охотского морей, но все равно очень отрезвляюще подействовало на американских «ястребов».

Шли годы, Россия уже неоднократно проводила совместные учения не только с Китаем, но, например, и с Ираном, но главное даже не это, а то, что в военном отношении мы стали самой сильной страной в мире. Президент Путин недавно заметил, что сегодня в мире возникла ситуация, при которой все передовые страны находятся в роли догоняющих Россию в части современных вооружений. Напомним, что чуть ранее Путин говорил, что теперь уже не имеет смысла стремиться к тому, чтобы строить по миру огромное количество военных баз, потому что кого надо, «достанем и так». Так нужно ли и сегодня проводит учения России и Китая у берегов США?

«России не нужно втягиваться в ту модель поведения, которые нам навязывают США, - сказал «АН» генерал Ивашов. - Сегодня нам нужна мудрость, выдержка и спокойствие, а Штаты, наоборот, обостряют ситуацию для того, чтобы удерживать мир под своим контролем и тем самым создавать напряжение. Если мы тоже начнем бряцать оружием, то будем просто подыгрывать им, - и это будет выгодно прежде всего для американцев. Они начнут проводить бесконечные учения НАТО неподалеку от наших границ, будут приближаться к Китаю и еще больше провоцировать его, поэтому нам не надо плясать под их дудку. Так что, как говорил герой известного мультфильма, спокойствие, только спокойствие!»

По словам генерала, мы с Китаем в закрытом режиме можем провести, например, совместные командно-штабные учения, а вот провоцировать США не стоит, тем более «мы не знаем, как в дальнейшем Китай поведет себя по отношению к России». Леонид Ивашов отметил, что у него есть сомнения, которые основаны на личном опыте.

«Еще при Мао Цзэдуне, когда СССР и Китай были «братьями навек», когда мы спасали китайцев и были очень дружны с ними, - напомнил Ивашов, - именно тогда они переметнулись к США. Генри Киссинджер срочно примчался в Пекин, и Китай начал дружить с Америкой против нас. Американцы тогда сказали, что они не договорились с Советским Союзом, а вот «с Китаем договориться можно». Так что нам сейчас не нужно играть в такую игру».

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