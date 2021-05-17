Сказ о том, как армяне Казань защищали

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 мая 2021, 11:26 Ваагн Карапетян - главный редактор альманаха «Всеамериканский литературный форум»

Фото: cоцсети

Немногие знают о том, что один из приделов Храма Василия Блаженного, построенный по случаю взятия российскими войсками Казани, освящён в честь первого епископа Армении, Григория Просветителя, часто называемого в Русской православной церкви Григорием Армянским.

Те, кто не привык доверять всякому слову, оставленному на бумаге, могут легко в этом убедиться, посетив сам Храм.

Но история не сохранила объяснения, в силу каких причин и обстоятельств в ​ Москве решили увековечить память ​ Григория Армянского ​ (кстати, единственного иноземца) ​ в Храме, построенном в честь победы в русско-татарском противостоянии.

Согласитесь, ​ очевидно, какая-то мотивация была?​ Какое-то объяснение ​ должно иметь место?

К сожалению, письменного свидетельства тому не обнаружено, но сохранилась, передаваемая из поколения в поколение, ​ история падения Казани, прежде всего, в памяти казанских татар.​ Быть может легенда, а быть может сущая правда. Кто знает?

История Трои, также ​ долгие годы ​ считалась легендой, пока археолог Генрих Шлиман не доказал обратное.

Чтобы неискушённому читателю было понятно, какая связь могла быть между армянами и взятием Иоаном Грозным Казани и, соответственно, падением Казанского ханства, сделаю небольшое отступление.

Армяне в России жили испокон веков, о чем свидетельствуют многочисленные источники, нет смысла их перечислять.​ В самой ​ Москве армяне обосновались более VIII веков тому назад. По указу российских царей они пользовались налоговыми ​ и прочими льготами.​ Благодаря этому, в Россию приезжали, прежде всего, купцы, а также различные мастера-«золотописцы», художники, чеканщики, ювелиры, кузнецы. Со временем образовалась армянская община. ​

То же самое касается и Казанского ханства. Достаточно отметить, что самым старым христианским кладбищем ​ в Казани является армянское.

А теперь сама история. При походе Ивана Грозного на Казань, ​ армяне, уже коренные жители Российского государства, были представлены в русской армии отдельным полком, а в татарских войсках армяне, местные жители Казанского ханства, ​ служили артиллеристами-пушкарями. В 1552 году Иван Грозный предпринял очередную попытку покорить город Казань, но первые атаки русских войск ​ оказались неудачными, захлебнулись ответным огнём. Войска отошли, теряя убитых и подбирая раненых. Надо отметить, что наибольшую неприятность русским войскам доставляли именно пушечные удары татарской артиллерии.

Воеводы озадачились вопросом, как нейтрализовать татарские пушки? Как вывести их из строя? В это время несколько воинов из армянского полка подошли к ​ воеводе Михаилу Воротынскому ​ и обратились с предложением, ​ соорудить деревянный крест огромных размеров и понести его перед собой. "Нам ​ известно, что у татар пушкарями служат наши соотечественники, армяне, а армяне в крест стрелять не будут", - ​ стали заверять они.

На любые попытки боярских дружинников засомневаться, армянские воины настойчиво твердили: "Армяне в крест стрелять не будут, армяне в крест стрелять не будут, армяне в крест стрелять не будут!"

Наскоро соорудили огромный деревянный крест, выставили его перед собой и начали штурмовать крепость. И действительно, пушки замолкли.

В татарском стане замешательство, неразбериха, паника. Пушки молчат. Когда военачальники поняли в чём суть дела, то, ​ угрожая артиллеристам смертной казнью, потребовали вступить в бой. Но, чтобы армяне не особо долго раздумывали, тут же на месте пристрелили двух пушкарей.

Армяне принялись стрелять в сторону российских войск, но снаряды либо перелетали, либо не долетали ​ до русских воинов. Замысел армянских пушкарей русские поняли и уже не опасаясь артиллерийских снарядов ​ и пушечных ядер, смело пошли на штурм Казани. А татарам и невдомёк было, что происходит, так как среди пожарища, дыма и огня сложно определить куда падают пушечные ядра и какой урон они наносят противнику.

Уже после взятия Казани, всем пленным армянам-пушкарям из татарского войска Иван Грозный даровал жизнь, а представители армянской общины Москвы, с великой радостью вышли встречать русское войско.​ Иван Грозный не забыл воинского подвига армянского полка, который одним из первых ворвался в город и предоставил армянам всяческие льготы. По его велению, много армян было взято на поселение в ту часть Москвы, которая стала называться «Белым городом». Эта часть Москвы считалась весьма престижной, так как там жили только свободные люди из иностранцев, пользовавшиеся разными особыми льготами за заслуги, оказанные царю и Русскому государству.

И, как уже было сказано, при строительстве Собо́ра Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы (Храм Василия Блаженного) в честь взятия Казани, один из ​ приделов был освящен в память о первом епископе Армении, Григории Просветителе, часто называемом в Русской православной церкви Григорием Армянским.

Кстати, именно благодаря его усилиям армянский народ принял христианство, и Армения стала первой страной в мире, принявшей христианство в качестве государственной религии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости