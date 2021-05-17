Сказ о том, как армяне Казань защищали

Немногие знают о том, что один из приделов Храма Василия Блаженного, построенный по случаю взятия российскими войсками Казани, освящён в честь первого епископа Армении, Григория Просветителя, часто называемого в Русской православной церкви Григорием Армянским.
Те, кто не привык доверять всякому слову, оставленному на бумаге, могут легко в этом убедиться, посетив сам Храм.
Но история не сохранила объяснения, в силу каких причин и обстоятельств в Москве решили увековечить память Григория Армянского (кстати, единственного иноземца) в Храме, построенном в честь победы в русско-татарском противостоянии.
Согласитесь, очевидно, какая-то мотивация была? Какое-то объяснение должно иметь место?
К сожалению, письменного свидетельства тому не обнаружено, но сохранилась, передаваемая из поколения в поколение, история падения Казани, прежде всего, в памяти казанских татар. Быть может легенда, а быть может сущая правда. Кто знает?
История Трои, также долгие годы считалась легендой, пока археолог Генрих Шлиман не доказал обратное.
Чтобы неискушённому читателю было понятно, какая связь могла быть между армянами и взятием Иоаном Грозным Казани и, соответственно, падением Казанского ханства, сделаю небольшое отступление.
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Армяне в России жили испокон веков, о чем свидетельствуют многочисленные источники, нет смысла их перечислять. В самой Москве армяне обосновались более VIII веков тому назад. По указу российских царей они пользовались налоговыми и прочими льготами. Благодаря этому, в Россию приезжали, прежде всего, купцы, а также различные мастера-«золотописцы», художники, чеканщики, ювелиры, кузнецы. Со временем образовалась армянская община.
То же самое касается и Казанского ханства. Достаточно отметить, что самым старым христианским кладбищем в Казани является армянское.
А теперь сама история. При походе Ивана Грозного на Казань, армяне, уже коренные жители Российского государства, были представлены в русской армии отдельным полком, а в татарских войсках армяне, местные жители Казанского ханства, служили артиллеристами-пушкарями. В 1552 году Иван Грозный предпринял очередную попытку покорить город Казань, но первые атаки русских войск оказались неудачными, захлебнулись ответным огнём. Войска отошли, теряя убитых и подбирая раненых. Надо отметить, что наибольшую неприятность русским войскам доставляли именно пушечные удары татарской артиллерии.
Воеводы озадачились вопросом, как нейтрализовать татарские пушки? Как вывести их из строя? В это время несколько воинов из армянского полка подошли к воеводе Михаилу Воротынскому и обратились с предложением, соорудить деревянный крест огромных размеров и понести его перед собой. "Нам известно, что у татар пушкарями служат наши соотечественники, армяне, а армяне в крест стрелять не будут", - стали заверять они.
На любые попытки боярских дружинников засомневаться, армянские воины настойчиво твердили: "Армяне в крест стрелять не будут, армяне в крест стрелять не будут, армяне в крест стрелять не будут!"
Наскоро соорудили огромный деревянный крест, выставили его перед собой и начали штурмовать крепость. И действительно, пушки замолкли.
В татарском стане замешательство, неразбериха, паника. Пушки молчат. Когда военачальники поняли в чём суть дела, то, угрожая артиллеристам смертной казнью, потребовали вступить в бой. Но, чтобы армяне не особо долго раздумывали, тут же на месте пристрелили двух пушкарей.
Армяне принялись стрелять в сторону российских войск, но снаряды либо перелетали, либо не долетали до русских воинов. Замысел армянских пушкарей русские поняли и уже не опасаясь артиллерийских снарядов и пушечных ядер, смело пошли на штурм Казани. А татарам и невдомёк было, что происходит, так как среди пожарища, дыма и огня сложно определить куда падают пушечные ядра и какой урон они наносят противнику.
Уже после взятия Казани, всем пленным армянам-пушкарям из татарского войска Иван Грозный даровал жизнь, а представители армянской общины Москвы, с великой радостью вышли встречать русское войско. Иван Грозный не забыл воинского подвига армянского полка, который одним из первых ворвался в город и предоставил армянам всяческие льготы. По его велению, много армян было взято на поселение в ту часть Москвы, которая стала называться «Белым городом». Эта часть Москвы считалась весьма престижной, так как там жили только свободные люди из иностранцев, пользовавшиеся разными особыми льготами за заслуги, оказанные царю и Русскому государству.
И, как уже было сказано, при строительстве Собо́ра Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы (Храм Василия Блаженного) в честь взятия Казани, один из приделов был освящен в память о первом епископе Армении, Григории Просветителе, часто называемом в Русской православной церкви Григорием Армянским.
Кстати, именно благодаря его усилиям армянский народ принял христианство, и Армения стала первой страной в мире, принявшей христианство в качестве государственной религии.
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