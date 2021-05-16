В парижской тюрьме скончался маньяк, прозванный «арденнским людоедом»

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16 мая 2021, 22:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

10 мая прошла новость о том, что в тюрьме Парижа умер маньяк. Он давно успел прославиться на всю Францию. Звали его Мишель Фурнире. Скончался он в возрасте 79 лет от инсульта. Жестокость его преступление повергла в ужас всю страну. За всё время своей жизни он зверски убил 11 девочек и девушек. Но всё же следователи считают, что число жертв может быть намного больше, чем то, что отмечается в протоколах. Своё прозвище Фурнире получил за собственную беспощадность и за чудовищность преступлений. Его прозвали «арденнским людоедом». В 2008 году он вместе со своей женой, соучастницей убийств, был приговорён к пожизненному заключению.

Судьба маньяка в отличии от других вполне обыденная. Нет никакой информации, что он страдал от издевательств родных или сверстников, или же от отсутствия взаимности со стороны противоположного пола. Напротив, женщины его очень любили. Но тем не менее, болезнь в мозгу у Фурнире прогрессировала. В своё время её попросту не заметили. В 1967 году заболевание разума впервые проявилось у маньяка. Он тогда первый раз в жизни пристал к несовершеннолетней. За это он отделался условный сроком в 8 месяцев. Ведь у Фурнире не было никакого криминального прошлого. Домогательство психопата к девочке-подростку стало поводом для развода с первой женой. Но через некоторое время Мишель женился на другой.

В 1984 году Фурнире попал в тюрьму за убийство молодой женщины. Вторая жена развелась с ним так же, как и первая. Однако вскоре он познакомился по переписке с Моник Оливье, которая впоследствии превратилась в его сообщницу и подругу. Он заключил с ней брак ещё в тюрьме. В 1987 году после отбытия срока наказания, Фурнире вышел из заключения. Потом же Мишель отыскал жену одного из своих сокамерников, с которым прежде наладил отношения. Маньяк хотел заполучить его деньги, полученные в результате ограбления банка. Отыскав награбленное и выяснив, где живёт супруга сокамерника, преступник сразу же убил её. На эти деньги Моник и Мишель долгое время жили «припеваючи».

Кровавые вылазки Фурнире и его жены продолжались в течение 15 лет. Маньяк и его спутница никогда не попадали в поле зрения полиции. Они вели себя как самые обычные французские граждане. Детей и молодых девушек они заманивали с помощью ловких психологических функций и показной доброты. Общаясь с такими «приличными людьми», дети не чувствовали никакой угрозы. Моник часто сама похищала девушек с улицы, предлагая их подвезти. Причём выглядела она как обычная светская женщина. Она мастерски имитировала любящую мать. А когда довозила девочек до места назначения, там ими уже занимался её муж Фурнире.

В 2003 году Моник Оливье сама сдалась полиции, причём в этом деле не было никакого раскаяния. Она полагала, что сумеет избежать наказания, так как одной из жертв преступников удалось бежать. Моник дала ложные показания, в которых сказала, что была «околдована» Фурнире. Но вскоре правда всплыла наружу, а через некоторое время был арестован и сам «арденнский людоед». Как позже выяснилось, мадам Оливье обещала помогать Мишелю в обмен на убийство её тогдашнего мужа. Фурнире солгал ей и мужа не трогал, но при этом убийство жены бывшего сокамерника сделало изуверов неразлучной парой.

Сейчас маньяк умер, и многие зацепки, что могли привести к очередным убитым девушкам, попросту испарились. Полицейские признают, что со смертью «арденнского людоеда» вероятность обнаружения других его жертв - крайне минимальна.

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