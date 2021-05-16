Лабиринты истории: возможно, если б евреи не остались в Ханаане, их судьба не была б столь суровой​

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16 мая 2021, 13:11 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Где именно впервые возникла еврейская цивилизация, уже никому неизвестно. Официальные источники говорят о том, что это произошло недалеко от Ханаанских земель. Где же появились сами племена, история умалчивает. Но по некоторым сведениям, они пришли из Месопотамии, и именно земли за Тигром и Евфратом являлись их истинным домом. Авраам, первый из трёх еврейских патриархов, был рождён в городе Ур, относящемся к государствам Шумера. Он же считается родоначальником своего народа. Евреи же являются семитическими народностями, говорящим на одном из самых древнейших языков мира.

История этой цивилизации довольно длинная. Евреи имеют почти такое же древнее происхождение, как китайцы. Они так же были известны ещё за многие тысячелетия до нашей эры. Например, Авраам проживал ещё в 19-м веке до нашей эры. Первому из еврейских патриархов удалось побывать во многих странах, помимо Месопотамии. Историками отмечено, что когда Авраам переселялся в Ханаан, там уже существовали свои собственные культуры, находящиеся на значительной ступени развития. Однако среди местных городов-государств нередко находились поселения, где понятия морали и нравственности были незнакомы для населения. Считается, что одними из таких городов стали Содом и Гоморра.

Авраам побывал и в Древнем Египте, находящемся в зените славы. Известно, что его внук Иаков, благодаря своему сыну Иосифу, удалось переселиться в страну фараонов. Иосиф же стал первым министром местного царя и влиятельным политиком. Иаков переселился в Египет вместе со своей семьёй. За ними последователи и остальные представители еврейского народа. Для поселения им была дарована земля Гошен (ныне Тумилат). Также считается, что милость к евреям со стороны фараонов была обоснована тем, что у власти в Египте тогда находилась гиксосская династия. Это были потомки кочевников из Азии, которым с лёгкостью удалось завоевать страну фараонов и покорить население. Однако же не всем египтянам было по нраву господство чужеземцев.

По многим данным, после смерти Иосифа и его поколения, в стране произошёл переворот. Гиксосская династия оказалась свергнута и низложена. На престоле воцарилась новая XVII династия, для которой было чуждо всё не-египетское. Евреи сразу же потеряли былые привилегии. Новые государи не только лишили их всего, что было, но и превратили их в бесправных рабов. Все вольности еврейского народа были отменены в одночасье. Их более не допускали ни к каким должностям. Еврейский труд использовал в строительствах пограничных сооружений. Партии изнурённых рабочих сотнями отправлялись на каменоломни. Их заставляли работать практически круглосуточно. Рабство евреев в Египте продолжалось более 200 лет.

Судьба стала благоволить еврейскому народу лишь с приходом Моисея, одного из главных пророков и вождей. Моисею удалось вывести своих соотечественников из пределов Египта. Об этом прекрасно рассказывается в Ветхом Завете. Но как впоследствии показала история, страдания евреев на этом не закончились. Представителям древнейшего народа удалось поднять восстание и покинуть Египет. Они поселились в Ханаанских владениях, ставших для них той самой Землёй Обетованной или Землёй Израильской. Позднее уже после смерти Моисея произошли зачатки еврейской государственности. Шли бесконечные войны с ханаанскими племенами и аравийцами. Евреи постоянно оказывались на грани уничтожения. Их объединённое царство возникло лишь в Х веке до нашей эры.

Почему же история еврейского народа вышла такой суровой? На самом деле, причина этого была в том, что они действительно выбрали для поселения совершенно не те места. Хронологически возникновение их царств произошло на своеобразном перекрёстке Древнего мира, где сталкивались между собой могучие цивилизации. Конечно, представители духовенства могут придраться к подобному суждению и окрестить его греховным. Но если судить с точки зрения истории, то именно неправильный выбор местности подверг евреев невыносимым страданиям в будущем. Они фактически оказались посреди гигантского поля боя между могущественными империями. С севера находились сирийские государства и Митанни, с востока – вавилоняне и позднее ассирийцы, с юга – египтяне. С запада могли спокойно приплыть народы моря и филистимляне, и подвергнуть разграблению все побережья Палестины. Да и в самой Палестине мира не было. Местные племена противились присутствию евреев и считали их завоевателями.

Евреи лишились своей государственности уже в 6 веке до нашей эры, благодаря вторжению вавилонян, а затем уже персов. Последующие столетия они то и дело воевали за независимость, стараясь восстановить былую славу. Но вплоть до 1947 года они терпели лишь нужды и лишения. Даже сейчас в нынешнем Израиле фактически идёт война с Палестиной и организациями исламистов, препятствующих еврейской государственности. Для ханаанцев они навечно останутся захватчиками. Приходится постоянно жить под угрозой уничтожения и кровавой войны. Именно поэтому в еврейской армии служат не только мужчины, но и женщины. В случае тотального вторжения в Израиль, за «мечи» возьмётся всё население. Но зачем постоянно испытывать нужду и бояться смерти? Можно было бы просто выбрать другую землю – ту, что стала бы спокойным и мирным домом.

Некоторые эксперты полагают, что потомкам Моисея следовало бы поразмыслить над своим будущем получше. Они могли бы вполне заключить более тесный союз с финикийцами. Известно, что финикияне и евреи были партнёрами. Но тем не менее, это не привело к дальнейшему улучшению судьбы «детей Авраамовых». Возможно, договорённость с финикийцами по поводу создания колоний в Средиземноморье могла бы выручить евреев и дать им шанс на сохранение цивилизации. Также они могли бы экспансировать Кипр, который в те времена находился в сложном положении. Союз с финикийцами и создание крупного островного государства стало бы спасением для еврейского народа. Они научились бы мореплаванию и судоходству, покорили многие владения, а возможно открыли бы новые земли за океаном. Но они предпочли остаться в Палестине и проживать там до тех пор, пока к ним не пришли завоеватели с Востока. Профессиональному мореплаванию они так и не научились. А ведь создав могущественную морскую державу на уровне Афин, они бы стали контролировать всю торговлю Средиземноморья и возможно превзошли бы даже греков.

Конечно, в данной статье не звучат призывы к войнам и насилию. То, что здесь написано – лишь абстрактные рассуждения, причём касаются они событий, которые уже никогда не повторятся. История – одна из тех наук, которая назад не поворачивает. Она, как и время, движется лишь только вперёд, без всякой остановки. В любом случае, каждому из народов Земли следует жить в мире и согласии друг с другом. А всякие войны и противостояния должны навечно уйти в прошлое и более никогда не возвращаться.

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