Известная бирманская фотомодель присоединилась к восстанию против военной хунты

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15 мая 2021, 20:56 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

С февраля 2021 года власть в Мьянме была передана военным в результате большого путча. Национальная лига за демократию, властвовавшая в стране более 5 лет, обрушилась. Переворот привёл к отстранению от власти видных государственных деятелей, таких как Аун Сан Су Чжи (известная по прозвищу «Леди») и президента Вин Мьина. Военные посчитали, что старая власть распространяет в стране коррупцию, проводит фальсификации на выборах и доводит людей до отчаяния из-за произвола. По всей Мьянме объявлено чрезвычайное положение сроком на год. Но нашлись и те, кто решил препятствовать власти военных и не допустить их дальнейшего нахождения у руля государства.

Буквально с февраля по всей стране начались протесты против «демократии с дисциплиной», насаждённой бунтарскими генералами. Потом это переросло в создание группировок, открыто выступающих против правительства. Мьянма оказалась на пороге полномасштабной гражданской войны. К восстанию присоединяются всё новые и новые люди. Недавно прошла весть о том, что к мятежникам примкнула бывшая королева красоты и фотомодель по имени Хтар Хтет Хтет, представлявшая Мьянму на разных международных конкурсах. Она уже опубликовала в соцсетях пост в вооружённом виде. На фотографии в Facebook чётко видно, как Хтер предстаёт в полном обмундировании и держит в руках автоматическую винтовку. Более того, в Твиттере она выложила ещё несколько подобных фото, включая известную цитату Че Гевары.

«Каждый должен внести свой вклад в победу революции», - заявляет бывшая фотомодель. В Твиттере она упомянула про легендарное «яблоко» Че Гевары. «Революция – это не яблоко, которое падает, когда созрело. Его нужно заставить упасть». Именно эти слова сказал когда-то знаменитый южноамериканский революционер. Где именно были сделаны фото Хтер – пока неизвестно. Но есть предположение, что они могли быть сняты в одном из пограничных регионов Мьянмы, где давно зафиксирована активность этнических вооружённых формирований.

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