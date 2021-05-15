Индийский коронавирусный штамм В.1.617 может быть намного заразнее британского

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15 мая 2021, 01:12 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: cоцсети

Индия с недавних пор считается едва ли не главным эпицентром коронавирусной пандемии во всём мире. В день там заражаются до 300 000 человек, и это только по официальным данным. Учёные уже выявили особый индийский штамм, который может быть куда заразнее и опаснее британского. Этот штамм уже получил название – В.1.617. Он является ведущим во многих индийских штатах. По некоторым данным исследований, он намного лучше проникает в клетки и даже способен ускользать от иммунитета. Как утверждает учёный и директор научно-клинического центра регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов, индийский штамм немного похож на британский и южноафриканский. Он провёл немало исследований новых форм вируса. Особенно Ризванов выделяет его мутации в шиповидном белке. Эти свойства делают штамм намного более заразным. Вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и быстрее проникает в неё.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики КФУ Константин Крутовский выяснил, что в шипе индийского штамма находятся 8 мутаций, абсолютно новых по отношению к британскому варианту. Британский и индийский штаммы отличаются по 8 мутациям. У индийского имеются два участка по три и шесть нуклеотидов. У британского такого свойства не имеется. Получается, что индийский штамм уже давно «перерос» уханьский и намного отдалился от британского. Из предварительных исследований уже известно, что данный вид вируса не только заразен, но и может обходить иммунитет, что действительно вызывает опасения. Эксперименты, проведённые на хомяках, показали всё достаточно подробно. Однако, по мнению учёных, все существующие вакцины могут быть эффективны против новых штаммов. Они имеют возможность противодействовать данной форме вируса.

Между тем, в Индии с ростом «ковидной» заболеваемости всё очень плохо. Российские эксперты никак не понимают, что же именно поспособствовало такому «шторму». Руководитель лаборатории генной инженерии МФТИ Павел Волчков давно задаётся вопросом о том, почему Индия получила такое распространение инфекции. «Если вирус будет чрезвычайно эффективным», - заявил Волчков, «И если будет быстро заражать и убивать хозяина, то он рано или поздно перестанет передаваться. Большое количество заражённых в Индии я могу объяснить отменой противоэпидемических мер или резким увеличением тестирования». Но всё же эксперт считает, что если в России всё-таки появится индийский штамм, злостного взлёта заболеваемости у нас не случится. Много людей в нашей стране уже переболели Covid-19.

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