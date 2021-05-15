Эпатаж и провокация как способ привлечения внимания к социальным проблемам

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15 мая 2021, 01:04 Елена Мурза

Фото: cоцсети

К чему прибегают люди для привлечения внимания к насущным проблемам, и как к этому относится общество

За последнее десятилетие особую популярность обрели довольно провокационные активистские акции. Люди не стесняются демонстрировать оголенные части тела, надевать экстравагантные наряды, чтобы привлечь внимание к той или иной теме.

Как бы то ни было, но нельзя отрицать факт того, что подобного рода мероприятия вызывают большой шквал обсуждений и пересудов. Газетные заголовки пестрят попытками обыграть произошедшие события.

Чаще и громче всего в акциях, включающих оголение тела, замечены женщины. Если обратиться к общественным опросам, проведенными компаниями Холдинг Ромир и Левада-Центр, то большинство россиян отрицательно относятся к подобного рода выступлениям и лишь малая часть искренне поддерживает их.

Однако многие из этих опросов были проведены после громкого дела Pussy Riot, то есть чуть меньше 10 лет назад (напомним, дело Pussy Riot проходило в 2012 году). На сегодняшний день мнение людей мало чем изменилось, но стоит отметить большое разнообразие мнений и предложений по поводу того, как стоит акцентировать внимание на насущных проблемах.

«Я не считаю, что люди должны оголяться, устраивать погромы или что-то в подобном духе. Да, такие акции явно привлекут внимание, но они привлекут его именно к самому провокационному действу активистов а не к проблеме. Все будут обсуждать скандальные снимки, последствия, какие-то наказания и санкции по отношению этих людей, а не саму проблему. Она же, как была без внимания, так и останется. Здесь не работает правило «чем громче — тем лучше услышат» — говорит Лилит Мелкумян.

« Это неплохой способ привлечь внимание власти, так как у нас у руля находятся мужчины. К тому же, учитывая уровень сексуализации женского тела, который в современном обществе очень высок, думаю, женщины имеют право использовать его для привлечения внимания к волнующим их проблемам, не только же в рекламах показывать эти «недвусмысленные» жесты. С плакатами выходить уже не помогает, так что сами народ до такого довели» — считает Светлана Генералова.

Дарья Хабарова считает, что подобного рода акции обесценивают многолетнюю борьбу за равные права, которую ведут женщины по всему миру, разрушая саму суть равноправных отношений и попытки уйти от сексизма.

Многие люди также отмечают, что подобное проявление активисткой деятельности лишь одна из крайностей качнувшегося маятника. Общественность решила начать менять мир и бороться за правду и справедливость, но пока не до конца осознала, как с этим нужно справляться, поэтому возникают подобного рода истории. Многие верят, что в скором времени все стабилизируется и придет к оптимальному значению. Нужно только разобраться с тем, как вести себя с ответственностью, оказавшейся в руках.

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