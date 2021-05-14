Японцы недовольны готовящейся Олимпиадой из-за коронавирусной обстановки

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 мая 2021, 21:25 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Несмотря на все должные меры противодействия, коронавирусная пандемия продолжает разрастаться по планете.

Соответственно, ухудшается эпидемиологическое положение во многих странах. Вирус далеко не побеждён, и до финальной виктории всё ещё очень далеко, даже несмотря на то, что уже есть несколько вакцин. 23 июля этого года в Японии должна открыться Олимпиада-2020. Международный Олимпийский комитет уже чётко дал понять, что никакой отмены не планируется, и всё состоится в срок. Однако в той же Японии многие города выступают решительно против проведения игр. По мнению жителей, это может вызвать сильную эпидемиологическую нестабильность и дальнейшую катастрофу. Буквально в среду японские власти заявили о приросте в 7000 заражённых. Это явно не говорит о благоприятной ситуации с вирусом. В стране давно действует карантин, но ограничения никак не могут сбить развитие пандемии. Прививку от болезни получили пока что менее 3% представителей населения.

Агентство Nikkei уже сообщило, что 40 японских городов, включая префектуры, выступают строго против проведения Олимпиады. Против мероприятий выступили не только жители городов, но и их верховные руководители. Губернаторы так же опасаются стремительно роста коронавирусного заражения. С каждым днём готовящаяся Олимпиада получает всё больше и больше противников. Недавно на портале Change.org более 350 000 человек подписали Петицию об отмене мероприятий. В тот же самый день почти сотня врачей напрямую обратилась к японскому правительству. Медики утверждают, что система здравоохранения Японии может столкнуться с небывалым коллапсом, если Олимпиаду не отменят. Впрочем, местные бизнесмены тоже не желают разрастания пандемии и потому активно выступают против готовящихся состязаний. Например, гендиректор Softbank Масаёси Сон уже отметил в своём интервью, что совсем не понимает, как власти других государств могут настаивать на отправлении своих представителей на Игры, когда есть прямая угроза превращения Токио в «центр всех заражённых Covid-19».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости