Психолог: в Ильназа Галявиева врос ген агрессии

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 мая 2021, 13:10 Александр Саргин

Фото: соцсети

После трагедии в Казани в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана сегодня был госпитализирован ребенок 2007 года рождения. По сообщениям СМИ, это была «острая реакция на стресс» и жизни ребенка ничего не угрожает.

Напомним, что 11 мая некто Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175 города Казани. 19-летний террорист убил семь детей и двух взрослых, еще 23 человека пострадали. Убийца арестован, и ему светит пожизненное лишение свободы.

«Хотя у Ильназа Галявиева после задержания была истерика, думаю, он совершенно здоров, - сказал «Аргументам недели» профессор психологии Борис Хигир. – По моим ощущениям, он пожизненно будет находиться в психиатрической клинике, потому что его поведение сейчас приравнивается к шизофреническому состоянию. Но он не шизофреник, а в него, так сказать, врос «ген агрессии». Этот ген давно изучен на многочисленных примерах поведения психологически неустойчивых людей. Особенно такая агрессия возникает у тех, кто употребляет алкоголь или наркотики. Но у нас стране, к сожалению, почти нет психологов, которые сразу могут определить такое состояние».

Борис Хигир считает, что в нашем государстве совершенно не умеют руководить средствами массовой информации. Наши журналисты неправильно освещают эту тему, уверен профессор, и у них самих есть дети, которые не находятся в положительном воспитательном процессе. «Я уж не говорю о больших руководителях, дети которых употребляют наркотики, алкоголь и т.п., - напоминает Хигир, - ведь своим ребенком надо интересоваться не только в то время, когда он является младенцем, но и когда взрослеет и у него появляются свои взгляды на жизнь».

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