Австрийский канцлер оказался под угрозой тюрьмы

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13 мая 2021, 23:38 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников; Себастьян Курц

Порою старые грехи рано или поздно дают о себе знать. В Европе настолько пристально следят за лидерами государств, что сами правители невольно чувствуют себя «под прицелом». Во вполне демократической Австрии может развернуться серьёзный правительственный кризис. Ведь под подозрения попал не кто иной, как сам канцлер Себастьян Курц.

Похоже, что австрийский канцлер не всегда говорит правду. Именно за ложь он вызвал сильное недоверие, как со стороны оппозиции, так и среди соратников. Скандал возник вокруг расследования в отношении Курца и его главного помощника Бернхарда Бонелли. Это дело инициировала Австрийская прокуратура. Считается, что канцлера и глава его администрации дали ложные показания перед парламентом по поводу обстоятельств дела «Ибица-Гейт», возникшего ещё в 2019 году. В ходе процесса был рассмотрен вариант о назначении Томаса Шмида на должность главы госконцерна OBAG и непосредственного влияния самого канцлера на это назначение. Под контролем корпорации находится до 26 миллиардов евро государственных средств. До сего момента Шмид, всегда причислявшийся к лучшим друзьям канцлера, работал в министерстве финансов Австрии.

Томас Шмид должен был оставаться в руководстве концерна вплоть до 2022 года. Однако в апреле он внезапно подал в отставку. В СМИ говорят, что это было связано с делом одного казино, на должность менеджера которого был назначен приятель (или просто хороший знакомый) Шмида. Менеджер, как оказалось, был давно связан с деятелями правой Австрийской партии свободы. Также говорится о том, что управляющий казино обещал своим «покровителям» некоторые бонусы. Себастьяна Курца же обвиняют в том, что Шмид получил должность только из-за его влияния, и это привело к дальнейшим последствиям. При этом, канцлер уличается в коррупции государственных масштабов и «проталкивании к верхам» людей из числа ближайших товарищей. Но Курц наотрез отказывается от обвинений в свой адрес и объясняет это дело происками внутренних врагов. Он считает, что оппозиция всегда хотела его сместить и продолжает активно заниматься этим делом. Если ложь канцлера подтвердится, и он действительно был участником всей этой операции, то ему может грозить до 3-х лет лишения свободы.

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