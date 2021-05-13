Глава петербургского КГА Григорьев «насогласовал» проектов на закуп семейного имущества в 367 млн рублей?

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 мая 2021, 19:05 Александр Григорьев

Фото из открытых источников

В связи со смертью Владимира Гольмана и предстоящим уходом из ЗакСа Вячеслава Макарова, градостроительная сфера Петербурга оказалась на пороге значительных перемен. В большей степени они коснутся главу Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимира Григорьева, так как чиновник остается без покровительства и защиты. Главным архитектором уже интересуются правоохранительные органы и в первую очередь его источниками доходов, которые позволили сформировать дорогостоящий семейный актив. Наша редакция выяснила рыночную стоимость только части семейного имущества, о которой имела информацию. «Барская усадьба», элитные квартиры, «мерседесы» и БМВ, земли были оценены минимум на 367 млн рублей.



Набат для Григорьева

За последние два месяца произошел рад событий, который в перспективе окажет серьезное влияние на политическое поле Петербурга. 31 марта умер один из самых влиятельных людей города - заслуженный строитель РФ, экс-депутат петербургского ЗакСа и президент союза строительных компаний «Союзпетрострой» (входит более 400 компаний) Владимир Гольман. Под его руководством застраивался Кронштадт, намывались территории Васильевского острова и возводились многие значимые объекты в городе (Ленэкспо, ВНИИ метеорологии им. Д. И. Менделеева и другие). Гольман входил в Градсовет Петербурга и оказывал серьезное влияние на согласование проектов.

В преддверии выборов осени 2021 года политический конфликт затронул ЗакС Петербурга. В тяжелой ситуации оказался спикер Вячеслав Макаров. Федеральный совет партии «Единая Россия» не видит его председателем городского парламента. Это наглядно показывает прибытие Генсекретаря партии Андрея Турчака 27 апреля в Петербург для личного сопровождения Макарова на регистрацию в праймериз «ЕР» и подачи документов на выдвижение в Госдуму. Фактически спикера выпроваживают из города, отправляя на «пенсию». То, что Макаров 4 мая подал документы на праймериз для выдвижения в ЗакС – попытка «сделать хорошую мину при плохой игре» и хоть как-то нивелировать имиджевые потери. Но вряд ли это приведет к желаемому результату. Обстоятельства явно указывают на то, что Макарова больше не будет в парламенте Петербурга.

Смерть Гольмана и предстоящий уход Макарова знаменуют завершение целой эпохи. При этом можно спрогнозировать негативные последствия, которые затронут чиновников, занятых в сфере градостроительства и связанных с указанными персонами. Прежде всего перемены коснутся главу КГА Владимира Григорьева.



Главу КГА уже давно подозревают в коррумпированности, считая одним из главных акторов существующего в Петербурге «теневого градостроительного бизнеса», связанного с созданием препятствий застройщикам при согласовании строительных проектов. За годы работы в архитектурной сфере он неясным образом скопил дорогостоящий семейный актив из элитных машин, квартир и зарубежной недвижимости, о чем мы расскажем в следующих главах.

Такие возможности дают обширные полномочия главы КГА. Он согласовывает архитектурный облик зданий, а возглавляемый им Градсовет одобряет концепции строительных проектов. В комитете по градостроительству согласовывают отклонение от предельных параметров строительства относительно существующих технических и высотных регламентов. То есть глава КГА решает в целом, будет ли в городе построено какое-либо зданий или нет, в каком виде и какой высоты. Прохождение контрольных мероприятий – «головная боль» любого застройщика, «таблеткой» от которой является достижение «личных договоренностей» с главой комитета. В таком случае и неказистый архитектурный проект одобряется без проблем, как это было в случае с «домом гробом» Meltzer Hall. И подъем высотности здания вопреки установленным нормативам и сопутствующим скандалам не вызывает вопросы. Так было с застройкой территории на Тельмана 37, где установленная регламентами максимальная высота составляла изначально 40 метров. Григорьев одобрил строительство 57-метрового здания. Аналогично глава КГА согласовал компании Glorax Development подъем высоты зданий на намыве Васильевского острова с 40 до 69 метров.

Озвучивались подозрения в существовании конфликта интересов. Ранее глава КГА был учредителем проектной компании ООО «Владимир Григорьев и партнеры», которая позднее была переименована в «Проектную Культуру». В связи с занятием госдолжности в 2015 году компания была передана бизнесмену Сергею Серебрянному. Издание «УтроNews» предполагало, что смена собственников компании могла быть чисто номинальной, а реальное управление осталось за Григорьевым. При этом не исключают, что глава КГА, имея собственный финансовый интерес, беспрепятственно согласовывает архитектурные проекты компании. Примеры сомнительных проектов «Проектной Культуры», которые предположительно были продвинуты Григорьевым есть, о них мы напомним чуть ниже.



Григорьев потерял «крышу»

Деятельность Григорьева, имеющая признаки незаконной, была бы невозможной если бы не помощь со стороны покровителей – Гольмана и Макарова, - которые помогли построить карьеру и дали возможность заработать себе и Григорьеву, устраняя не нужное внимание к «финансовым потокам» со стороны правоохранительных органов.

Своим высоким положением Григорьев в первую очередь обязан Владимиру Гольману. Его поддержка помогли обычному архитектору из «холопов» выбиться в люди, стать главным архитектором города с сопутствующими влиянием. Авторитет Гольмана последние шесть лет позволял Григорьеву удерживать пост главы КГА. Все благодаря родственным и семейным бизнес-связям. Первый брак Григорьева был заключен с дочерью Гольмана – Инной Владимировной, с которой он прожил около 10 лет. Также известно, что Александр Григорьев (предположительно сын 1-го брака) – один из учредителей компании «Союзпетрострой-эксперт», входящей в отраслевой союз «Петрострой». Смерть Гольмана – это утрата протекции и практически гарантированная потеря главой КГА своего поста.



Вячеслав Макаров – «тяжеловес теневого градостроительного бизнеса» и один из тех, кто открыл Григорьеву возможности для заработка. В введении парламента находится регулирование законов о зеленых насаждениях (ЗНОП) и внесение изменений в Генплан. Оба документа регулируют застройку в городе и определяют зоны возведения объектов. Девелоперы действуют с учетом этих двух законов и согласовывают территории под строительство зданий и иных объектов с парламентариями. Высказывались предположения, что Макаров может использовать полномочия в личных целях. Например, влияя на затягивание внесения коррективов в Генплан или накладывая запрет на исключение какой-либо территории из ЗНОП. Таким образом реализация проектов затормаживается, что вынуждает бизнесменов искать встречи с Макаровым и делать «выгодные предложения».

Считается, что спикер ЗакСа и глава КГА «работают в связке», в частности при формировании Генплана Петербурга. Григорьев, являясь заместителем председателя Комиссии по подготовке изменений в Генплан, принимает и отклоняет предложения по его корректировке на ранних этапах создания поправок. В случае возникновения интереса по приостановке какой-либо стройки, Макаров может давать Григорьеву команду «стоп» на одобрение поправок, а также на выдачу разрешительной строительной документации.

В прессе уже обращали внимание на ряд объектов, согласование строительства которых Макаровым и Григорьевым вызывало сомнения. Множество вопросов у городских активистов было к строительным работам в «Санатории «Сестрорецкий курорт». Уникальный памятник архитектуры 19 века, который долгое время использовался для отдыха и лечения жителей, приспособили под элитное жилье после передачи части корпусов санатория компании RBI. Предполагалось, что будет произведена реконструкция с сохранением изначальных параметров и назначения зданий. Но как писало ранее Moscow Post, девелопер разобрал большую часть конструкций зданий, а затем отстроил со значительными нарушениями для приспособления строений под элитный апарт-комплекс отель с wellness-центром и коммерческими помещениями. Для последующей перепродажи было создано 360 номеров и 30 апартаментов. Концепция реконструкции с разбором зданий была разработана мастерской «Проектная культура» ранее принадлежавшая Владимиру Григорьеву, а сам проект без проблем прошел все необходимые экспертизы в компании сына главы КГА «Союзпетрострой-эксперт».

В пример можно привести и одобрение проекта по приспособлению исторического Дома Басевича 1912 года постройки под комплекс для Академии танца Бориса Эйфмана. Сегодня активисты опасаются сноса здания, и не безосновательно, так как ситуация во многом аналогична застройке в «Сестрорецком курорте». По заказу застройщика (SetlGroup) архитектурное бюро «Проектная Культура» в начале 2020 года представило проект реконструкции дома Басевича. Изначально проект предполагал полный снос с последующим воссозданием фасада и изменением планировки дворовых корпусов. Однако из-за протестов концепцию меняли несколько раз. В августе 2020-го чиновники КГИОП и КГА, а также эксперты СПб ГО ВООПИиК согласовали, как им кажется «компромиссное решение» – сохранить лицевой флигель с мансардой, а дворовые флигеля снести с последующим восстановлением. На данный момент градозащитники считают, что историческая уникальность Дома Басевича будет утрачена.

Журналисты также подозревали Макарова в использовании своих полномочий в интересах родственников, владеющих строительными компаниями и возводящими жилье. Одной из таких является «Еврострой-М», которая ранее активно застраивала Петроградский район – территорию полностью подконтрольную Макарову. Ранее долей в компании владела дочь Макарова – Анна Селегень. Но после появления в СМИ большого количества антикоррупционных расследований о строительной империи главы парламента, доля была передана свекру – Владимиру Селегень, что подозрения в наличии конфликта интересов не убрало. Издание Federalcity ранее не исключало, что главный архитектор Петербурга мог принимать соответствующие решения в интересах Макарова, согласовывая строительные проекты.



Барство Григорьева

«Вестник СЗФО» публиковал рейтинг самых богатых чиновников Петербурга по итогам 2020 года. В представленном списке глава КГА занял третье место. Согласно опубликованным данным, продвижение интересов компаний собственной семьи и частных структур на строительном рынке позволили главному архитектору Петербурга сформировать семейный имущественный капитал суммарной стоимостью в 1,7 млрд рублей. Указанная сумма вызывает удивление, а в некоторой степени даже недоверие.

В связи с этим наша редакция решила перепроверить информацию и оценить приблизительную стоимость семейного актива главы КГА. В базовый расчет было взято имущество самого Владимира Григорьева, а также его ближайших родственников – Григорьевой Екатерины Георгиевны (в СМИ упоминается как нынешняя супруга архитектора) и семьи Григорьева Александра Владимировича (предположительно сын от 1-го брака).

Исходные данные о недвижимости супругов Григорьевых были получены из последней официально опубликованной антикоррупционной декларации 2019 года главы комитета по градостроительству. Согласно документу, в собственности семьи главного архитектора находится: два земельных участка общей площадью 3500 кв. м, квартира на 164,2 «квадрата», два машиноместа (гаража) в долевой собственности, а также автомобиль «Волга» ГАЗ 21Р. В пользовании у главы КГА числится две квартиры площадью 298,5 и 93,4 кв. м. Супруга Григорьева владеет земельным участком площадью 3106 кв. м, квартирой на 298,5 кв. м, гаражом (2\107 долей в общей долевой собственности) и двумя элитными автомобилями – Range Rover и Mercedes ML 350 4MATIC. Также у жены главы КГА имеется недвижимость в Латвии, находящаяся в общей долевой собственности (апартаменты, некое подсобное помещение и место на автостоянке).

Наша редакция получила информацию о местонахождении части имущества семьи главы КГА и конкретизацию по автомобилям. Дополнительно были проверены полученные сведения о недвижимости в Росреестре и подтверждено совпадение собственников и имущества (выписки есть в распоряжении редакции). Это позволило оценить приблизительную рыночную стоимость машин и недвижимости c использованием ресурсов Restate, «ЦИАН», Auto.ru и других.

Сперва обратим внимание на главу КГА. Так, квартира Владимира Григорьева на 164,2 кв. м находится в доме № 3 корпус 2 литера «А» на 2-й линии Васильевского острова и располагается, на последнем этаже, имеющим надстройку. В собственность приобретена в 2011 году.





По данным сервиса «ЦИАН», похожая квартира, но чуть меньшего метража на той же улице на вторичном рынке сегодня оценивается в 40 млн рублей. Учитывая специфику ценообразования недвижимости, больший метраж и возможно лучшую планировку, квартира главы КГА может стоить около 45 млн.



Два машиноместа главы КГА располагаются на Уральской 31 литера «А» в отапливаемом гаражном комплексе «Василеостровец». В настоящее время на вторичном рынке можно найти объявления о продаже подобных объектов недвижимости в указанном комплексе. Так, по данным торговой площадки Multilisting, стоимость одного машиноместа может достигать 500 тыс. рублей. Таким образом, совокупная стоимость двух парковочных мест Григорьева составляет примерно 1 млн рублей.



Выяснилось, что автомобиль «Волга» ГАЗ 21Р, которым владеет глава КГА с 2013 года, был выпущен в 1968-м. Сегодня такая машина может являться антиквариатом и иметь коллекционную ценность. В продаже и в хорошем состоянии они появляются не так часто. Однако нашей редакции повезло найти предложения на вторичном рынке. По данным ресурса Auto.ru, ретро-экземпляр 68-го искушенного автомобилиста Григорьева может стоить около 2,1 млн рублей.







Чем богата жена главы КГА?



Земельный участок площадью 3106 кв. м соток супруги главного архитектора располагается на улице Садовой в поселке «Колосково» Приозерского района Ленобласти. Согласно данным из выписки Росреестра, недвижимость была приобретена в собственность в 2009 году. С момента покупки и по настоящее время собственником числится предполагаемая нынешняя жена Екатерина Григорьева.





Сходу оценить недвижимость в данном районе проблематично из-за сложности подбора похожего объекта в связи с большим разбросом метража участков. Однако мы смогли вывести среднее значение стоимости одной сотки, проанализировав предложения купли-продажи. По нашим подсчетам вышло, что одна сотка в поселке «Колосково» стоит около 187,9 тыс. рублей. Таким образом, земельный участок в 30 соток предполагаемой супруги главы КГА стоит около 5,8 млн рублей.



Несколько десятков соток земли за почти шесть миллионов рублей у нашей редакции не вызвало особого впечатления. Но все поменялось, когда мы выяснили, сколько стоит задекларированная квартира четы Григорьевых в 298,5 кв.м, находящаяся в доме № 40 на Песочной набережной и занимающая два этажа здания. С 2008 года собственником имущества числится Екатерина Григорьева. Учитывая информацию из официальной декларации о том, что данное имущество находится в пользовании главы КГА, можно предположить, что квартира является «семейным гнездом», где Григорьев проживает совместно с супругой.







Квартира расположена в элитном районе Петербурга напротив Крестовского острова, где апартаменты себе могут купить в основном крупные бизнесмены. Обычному петербуржцу или честному чиновнику вряд ли самостоятельно удастся накопить на подобное жилье. По оценке «ЦИАН» средняя стоимость «одного квадрата» в доме на Песочной набережной 40 составляет 921,9 тыс. рублей. Таким образом, «барские хоромы» Григорьевых на вторичном рынке оцениваются не менее, чем в 275,2 млн рублей.





Выяснилось, что имущественный состав автомобилей супруги главы КГА изменился. Указанный в декларации Mercedes ML 350 4MATIC был продан. Однако для использования по-прежнему имеются две машины премиального класса. Первый - Range Rover 2006 года, находящийся в собственности Екатерины Григорьевой. Несмотря на годы на вторичном рынке по данным Auto.ru он оценивается более, чем в 1 млн рублей. Второй автомобиль - шикарный Mercedes-Benz 350 CLS 2018 года выпуска, который на вторичке продается в среднем за 5,3 млн рублей. Машина находится в пользовании, так как официально она зарегистрирована на ООО «Григорьев и партнеры» (не путать с «Владимир Григорьев и партнеры», переименованной в «Проектную Культуру»), учредителем которого является Екатерина Григорьева. Ранее собственником компании был сам глава КГА, но в 2015 году доля была передана супруге.







Усадьба и элитные авто семьи сына главы КГА



Наша редакция также располагает информацией о части имущества семьи Григорьева Александра Владимировича - предполагаемого сына от 1-го брака Владимира Григорьева с Инной Гольман. Так, стало известно, что у родственника главного архитектора, являющегося также мундепом в МО «Гавань», в собственности находится квартира в Василеостровском районе площадью 114 кв. м в доме № 55 по Наличной улице. Интересно, что имущество было куплено Александром не на свои средства – квартиру «сыну подарил папа» в 2013 году.





Сведения о стоимости жилья в указанной локации нам удалось найти на сайте недвижимости Restate. По данным портала, средняя стоимость «одного квадрата» на Наличной 55 составляет 195,8 тыс. рублей. Таким образом цена квартира вероятного сына Григорьева может составлять 22,3 млн рублей.







Александр не отказывает себе в удовольствии в использовании премиальных автомобилей. В собственности вероятного сына главы две BMW 2013 года выпуска – 740d и 520I. На вторичном рынке Санкт-Петербурга стоимость «семерки» оценивается примерно в 2,35 млн рублей, а «пятерки» в 1,6 млн.





У семьи предполагаемого сына главного архитектора имеется загородная недвижимость. Мы нашли участок на 11-й линии в ТСН «Фаворит» (массив «Белоостров») в Сертолово Всеволожского района Ленобласти. Его площадь небольшая – всего 12 соток. Но из-за близости к городу и удачного расположения у него высокая цена для своего метража – около 2,5 млн рублей. По данным ЕГРН (выписка есть в распоряжении редакции), собственником земельного участка является Григорьева Виктория Сергеевна. По информации редакции, она может приходиться нынешней супругой сыну главы КГА Александру Григорьеву. Нашей редакции стало известно, что на указанном участке имеется небольшая «семейная усадьба» - двухэтажный дом, который в настоящее находится на этапе внутренних отделочных работ. Его ориентировочная стоимость 3,5 млн рублей.



Наша редакция смогла косвенно подтвердить лишь часть семейного состояния главного градостроителя Петербурга. Суммарная стоимость найденного найденной и описанной нами семейной недвижимости (главы КГА, вероятных жены и сына, а также его семьи) составляет 367,6 млн рублей. По имеющейся у редакции информации, указанным в материале список имущества не ограничивается. Более того, из-за временного отсутствия сведений в расчет не взяты земельная собственность главы КГА, а также зарубежная недвижимость вероятной супруги. Нет возможности оценить и внутреннюю обстановку, которая по совокупности может стоить не меньше, чем просто недвижимость. Также не подсчитаны активы других родственников, на которых могло быть переписано какое-либо имущество. Потому не стоит исключать, что семейный актив может стоить в несколько раз больше.



Но даже при текущих подсчетах очевидно, что семья архитектора и сам глава КГА, как для обычного российского чиновника, обладают неприличным богатством. И вопрос «откуда деньги?» видится вполне резонным. Согласно официальным декларациям главы, семейный доход супругов Григорьевых, с учетом бизнес-активов, приличный, но не так велик для покупки столь большого количества дорого имущества: например, за 2018 год общий доход супругов составил 44 млн рублей, в 2019 – 34 млн.

Что ждет главу КГА?



Утрата протекции со стороны Гольмана и Макарова при таком количестве имущества у семьи Григорьева неизбежно приведет к вниманию со стороны правоохранительных органов. По информации нашей редакции фигурой главы КГА уже интересуются. Отметим, что Григорьев уже был в похожей ситуации, когда заступил на пост главы комитета по градостроительству в 2015 году. По сведениям нашего источника, дорогостоящее имущество уже тогда вызывало вопросы у правоохранительных органов, однако новоиспеченному главному архитектору Петербурга удалось избежать шумихи за счет «избавления» от компаний, приносивших ему многомиллионные доходы.



С вступлением в должность Григорьев переписал принадлежащую ему компанию «Владимир Григорьев и партнеры» на Сергея Серебрянного, которого СМИ называют бывшим коллегой председателя КГА. Вероятно, в стремлении избежать ненужных для себя ассоциаций и внимания журналистов, «Владимир Григорьев и партнеры», как уже указывалось нами ранее, была переименована в ООО «Проектная культура». А другая крупная компания главы КГА ООО «Григорьев и партнеры» была переписана на предполагаемую супругу Екатерину Григорьеву.



Хоть журналисты неоднократно отмечали, что от подобных перестановок в компаниях Григорьева ничего не поменялось кроме физических лиц в руководящем составе, таким образом председателю КГА удалось «избавиться» от лишнего внимания общественности и сотрудников правоохранительных органов. В дальнейшем, при возникновении подобного интереса, Григорьева прикрывали покровители в лице Гольмана и Макарова. Нынешние перспективы с утратой протекционизма осознает и сам глава КГА. Неудивительно, что он спешно ездит по бизнес-партнерам и тормозит получение финансирования для выборной компании своего старшего сына Александра. Журналисты предположили, что отказ от поддержки родственника может быть связана с тем, что без Макарова у сына Григорьева шансов на выборах нет, а средства в итоге придется возвращать.



Потому вполне вероятно, что в скором времени в вышеуказанных квартирах самого Григорьева и его родственников начнут проводить обыски, а следователи начнут выяснять происхождение средств, позволивших купить дорогие машины и квартиры. Не исключено, что за следственными мероприятиями может последовать и возбуждение уголовного дела.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости