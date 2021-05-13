Психолог: Ильназ Галявиев родился 11 сентября, когда вспоминают жертв теракта в США. Это тоже могло повлиять на его состояние

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 мая 2021, 13:14 Александр Саргин

Фото: Олеся Аверьянова

Как известно, суд Казани арестовал на два месяца Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на школу №175. Он признал вину в массовом убийстве. В СК РФ сообщили, что убийца не состоял на учете у нарколога или психиатра, но ранее врачи диагностировали у него заболевание головного мозга. По сообщениям СМИ, гаденыш будет доставлен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы

«Имя Ильназ в переводе с тюркского означает народный любимец, а он вообще возомнил себя богом, - сказал «Аргументам недели» профессор психологии Борис Хигир. - По моим данным, только один из десяти мужчин по имени Ильназ потенциально может оказаться таким страшным преступником. Но ведь в школе постоянно смеялись над ним, отпускали разные шуточки в его адрес, а дома мама с папой давили на него, особенно папа, очень жесткий человек. Мама защищала сына, а папа кричал и на нее, и на него. Все это сломало психологический потенциал Ильназа, и он превратился в хищника, который решил отомстить всему миру».

По мнению Хигира, из-за всего этого у будущего убийцы возник и стал разрастаться «ген агрессии», хотя по своей природе у него не жестокий характер. «Но он стал жесток, и у него созрела идея мщения. А ведь в наших школах сегодня нет психологов», - сожалеет профессор.

«Многие родители не могут найти подход к своему ребенку, - продолжает психолог, - поэтому такие дети становится одинокими. Эти дети просто придавлены такой неласковой материнской любовью, и неважно, это мальчик или девочка! А ведь подобное отношение как раз и может привести к такой ужасной ситуации, тем более что сейчас в интернете можно в изобилии найти инструкции по созданию взрывчатых веществ, конструирования оружия и т.п.».

Борис Хигир напоминает, что убийца родился 11 сентября, день, когда в Америке взрывались башни, - и «это тоже каким-то образом могло повлиять на его состояние».

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