Праславяне армии Ганнибала

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 мая 2021, 11:14 Олег Грищенко

Фото: cоцсети

«Ты умеешь побеждать, но пользоваться победой не умеешь!». Тит Ливий (1 век) писал, что эта фраза была сказана карфагенскому полководцу Ганнибалу подчинённым ему военачальником Мегарбалом. На самом деле Ганнибал в борьбе с Римом потерпел неудачу совсем по иным причинам. Его проблема состояла в неверном отношении к праславянам (галлам*), составлявшим ударную часть его войска.

Вооружённые конфликты между Римом и североафриканским государством Карфаген за право военного и торгового доминирования в Средиземноморье начались в 264 году до н.э. Но по-настоящему масштабный характер война приняла в 219 году до н.э., когда полководец Ганнибал начал большой поход из пиренейских колоний Карфагена на Апеннинский полуостров.

Ранее такой поход был невозможен из-за постоянных столкновений на Пиренейском полуострове между карфагенскими войсками и местными галлами. Аппиан Александрийский, римский историк 2 века, писал, что в бою с галльским племенем оретанов погиб отец Ганнибала – Гамилькар «Барка». А зять Гамилькара, предшественник Ганнибала на посту наместника на Пиренейском полуострове, был убит рабом-галлом, мстившим за своего казнённого хозяина. Лишь Ганнибалу удалось примирить Карфаген с галлами – за счёт подкупа племенных вождей. Это также обеспечило участие пиренейских галлов в его походе против Рима.

Уже во время осады пиренейского Сагунта, союзного Риму, галлы-пехотинцы составляли более половины карфагенского войска, являясь при этом его ударной частью. Затем армия Ганнибала пополнилась новыми галльскими отрядами при продвижении (с уплатой откупа за проход) по северо-западному «галльскому» побережью Средиземного моря (Тит Ливий). И вскоре началась череда замечательных побед Ганнибала, которые были одержаны не только благодаря его военному гению, но и благодаря стойкости ударной части карфагенской армии – галльских отрядов.

В декабре 218 года до н.э. в южных предгорьях Альп, у реки Требия, была разбита направленная против наступавших карфагенян римская армия. На самый опасный участок поля боя – в центр Ганнибал поставил галльские отряды, на которых и пришёлся основной удар римских колонн. Неся огромные потери, галлы не отступили, что позволило нумидийской коннице Ганнибала опрокинуть конницу римлян и обрушиться на фланги римской пехоты.

После этой победы армия Ганнибала в начале 217 года до н.э. пополнилась уже галлами-всадниками – из племён, проживавших в северной римской провинции Цизальпийская Галлия. И вскоре карфагенское войско одержало следующую победу – у Тразименского озера. Там в качестве заслона были выставлены галлы, а карфагеняне вели обстрел римлян с холмов. В долгой рукопашной схватке галлы снова принесли Ганнибалу победу. При этом, Полибий (эллинский историк 2 века до н.э.) описывал действия «яростных» всадников-галлов не иначе как «варварские»: они бились со всей решительностью и даже прыгали с коней на римских всадников, «чтобы спешить их и убить на земле». А галльский всадник Дукарий сумел прорваться к консулу Фламинию и убить его ударом копья.

Наконец, в знаменитой битве у города Канны 2016 года до н.э. сначала, в основном усилиями галльских всадников, была разгромлена римская конница, а пешие римляне окружены (Полибий) – затем стойкая галльская пехота истребила в рукопашном бою большую часть римского войска.

Казалось, Риму не устоять, однако, после Канн наступательный порыв армии Ганнибала вдруг исчез.

Считается, что причиной этого было отсутствие подкреплений из Карфагена. Однако Рим в то время был настолько обескровлен, что вряд ли мог оказать Ганнибалу серьёзное сопротивление, так как после Канн многие союзники Рима перешли на сторону карфагенян. Объяснить внезапную пассивность Ганнибала можно лишь учитывая его конфликт с галлами, который возник ещё после битвы у Требии. Галлы обоснованно считали, что Ганнибал использует их в боях как расходный материал. А в битве у Канн это отношение стало очевидным.

Возмущённые галлы попросту покинули карфагенское войско, которое в результате лишилось наиболее боеспособной части. Это вынудило Ганнибала прекратить активные боевые действия и укрепиться на небольшой части Апеннинского полуострова, где он лишь оборонялся следующие 12 лет (Плутарх, эллинский историк 1 века). За это время Рим выбил карфагенян с Пиренейского полуострова и укрепил армию настолько, что 203 году до н.э. сумел вытеснить войска Ганнибала с Апеннинского полуострова.

Вскоре начались бои уже в северной Африке – в землях Карфагена. Ганнибал, наконец, смог снова привлечь в свою армию наёмников из числа праславян: галлов и македонцев*. Но когда в решающем сражении у города Зама он, как и раньше, начал бросать в атаку исключительно наёмников, македонцы вышли из боя, а галлы развернулись и напали на карфагенян, а затем присоединились к римской армии (Плутарх).

В 201 году до н.э. Рим и Карфаген заключили договор о мире, напоминавший акт о капитуляции Карфагена. А через несколько десятилетий – в 146 году до н.э. город Карфаген был захвачен римлянами и разрушен. Место, на котором он находился, римляне «засеяли» солью и прокляли.

А ведь этого страшного поражения Карфагена могло и не произойти, если бы Ганнибал честно соблюдал правила союзничества и не считал жизни карфагенян более важными, чем жизни галлов. Как все праславяне, галлы готовы были сражаться и побеждать, но не готовы были мириться с подлостью и несправедливостью. В результате, продолжилось восхождение Великого Рима, а Карфаген Ганнибала канул в Лету.

*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым галлы и македонцы являлись праславянами.

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии. Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике. Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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