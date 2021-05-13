Шотландия, будучи независимой, периодически воевала с Англией

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13 мая 2021, 00:18 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

В современную эпоху стало особенно актуальным обсуждать события в Великобритании, особенно те, что произошли совсем недавно. Северная Ирландия подверглась массовым беспорядкам и волнениям, а Шотландия и вовсе заявила о грядущем референдуме о независимости. На недавних выборах победила как раз Шотландская национальная партия, выступающая за отделение от Содружества. Лондон настроен решительно против любого сепаратизма и отделения, но против законных выборов его руководство едва ли сможет что-либо инициировать. Демократию в Великобритании уважают, в отличии от той же Испании. Если победят сторонники независимости, придётся тогда Шотландии по праву отделяться, а затем планировать своё вхождение в Евросоюз. ЕС, между тем, уже поддержал идеи шотландцев выступить под его знаменем.

На самом деле Шотландия всегда была отдельной от Англии, и столетия воевала со своим южным соседом. Всё дело в том, что сами обитатели гор и долин даже по языковой семье отличаются от англичан. Шотландцы – потомки скоттов и пиктов, кельтских народностей, всегда стремившихся к независимости. В древности у них были могучие королевства, которые не сумели разрушиться даже после вторжения римлян. Римляне в своё время даже возводили Адрианов вал, чтобы уберечь свои колонии от могучих воинов с севера. Уже после прибытия англо-саксов предки нынешних шотландцев продолжали ожесточённую борьбу с захватчиками. Вскоре, обитатели Шотландии приняли христианство. Однако в тех местах вплоть до раннего средневековья сохранялись племена, следующие традиционным верованиям.

Войны между Шотландией и Англией продолжались вплоть до начала 18-го столетия. Агрессия шла в основном со стороны южных соседей. Англичане стремились покорить северные земли острова для установления полного контроля. Однако шотландское сопротивление сдержало немало английских армий. Одним из самых знаменитых противостояний с короной Трёх Львов стала Шотландская война за Независимость. В 1286 году после кончины короля Александра III не осталось прямых наследников мужского пола. Королевой Шотландии объявили Маргариту, внучку предыдущего короля. Но девочка была ещё слишком не готова к власти. Король Англии Эдуард настоял на её браке с его сыном, даже невзирая на малый возраст. Но свадьбы и даже коронации не случилось. Маргарита простудилась и умерла на Оркнейских островах. Она так и не достигла земель Шотландии.

После смерти Маргариты на шотландский престол стало претендовать сразу несколько кандидатов. В 1292 году Эдуард вынес решения в пользу Иоанна, внука старшей дочери Давида Хантингдонского. 30 ноября того же года Иоанн был коронован королём Шотландии. После этого он сразу же признал себя вассалом Англии. Шотландия фактически лишилась независимость. Нахождение у власти «английской подстилки» не признали многие местные бароны, включая и простых жителей. Эдуард же начал всячески притеснять шотландцев. Он считал их земли захваченными и распространял свою власть повсюду. Но уже в 1295 году Иоанн выступил против Эдуарда, заключив союз с Францией и Норвегией. Разгневанный король Англии вторгся в Шотландию с войском и пленил «негодного вассала».

На правах отказавшегося от владений вассала, Эдуард узурпировал власть Шотландии и незаконно объявил себя её королём. Установленный режим сразу же начал репрессии против местного населения. Многих жителей даже убивали без суда и следствия. Тогда в 1297 году началось великое восстание шотландцев против англичан. Возглавили его легендарные герои, такие как Уильям Уоллес и Эндрю де Мюрей. Восставшая армия горцев наголову разбила англичан при Стерлинге. Шотландию удалось освободить. Уоллес же был превращён в Хранителя государства и стал национальным героем. Однако в 1298 году шотландцы были разгромлены Эдуардом. Уоллесу пришлось скрываться вплоть до 1305 года, когда его предал один из шотландских рыцарей. 23 августа Уильям Уоллес был обвинён в государственной измене и казнён через четвертование в Лондоне.

Однако победа англичан была недолгой. 25 марта 1306 года на престол Шотландии взошёл Роберт Брюс, который хорошо знал убитых вождей восстания. Он возглавил новое сопротивление и продолжал ожесточённую борьбу за независимость. В 1314 году Брюс разгромил англичан у Баннокберна. Войска Эдуарда были разбиты и бежали вместе с королём. Шотландия снова была освобождена от чужеземцев. Казалось бы, победа была неизбежной, как и движение к славе. Но в дальнейшем местные владетели стали воевать между собой, привлекая сильное внимание южных соседей. После смерти Роберта Брюса вспыхнула новая война за независимость Шотландии. Она продолжалась с 1332 года по 1357. В то же самое время во Франции началась Столетняя война. При этом, шотландцы, будучи союзниками Франции, всегда поддерживали своих верных друзей и даже посылали им подмогу.

В поздние времена Шотландия не раз сталкивалась с Англией. В 15-м веке прошла очередная серия опустошительных войн и грабежей. В 16-м дело едва не дошло до нового раскола и падения державы. А уже в начале 17-м столетия Яков Стюарт (он же Джеймс) из шотландской династии занял английский престол, объединив две страны под знаменем своего рода. Шотландия долгое время была независимой. Она не покорилась Англии даже во времена Оливера Кромвеля, предпринявшего попытки её завоевать. Окончательное лишение независимости страны горцев произошло уже в 1706 году. Тогда представители местной знати подписали договор об Унии с англичанами. С тех пор начало своё существование новое королевство, получившее название Великобритания. Однако даже несмотря на акты Унии, шотландцы продолжали восставать против английской власти и стремиться к независимости. Споры между обоими народами происходят и в нынешнее время.

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