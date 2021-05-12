О сообществе «Кружок Крейсау», отважных немецких борцах с нацистами

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12 мая 2021, 23:43 Александр Крохмаль, Журналист

Поместье Крейзау (Кшижова) в Силезии

Не стоит забывать, что в нацистской Германии существовали свои ячейки сопротивления. Сами же немцы, склонные всегда к свободолюбию и демократичности, не терпели у власти отъявленных тиранов, которые только и мечтали о создании диктаторской империи. Адольф Гитлер, придя к власти, вызвал сильное неудовольствие у бывших кайзеровских офицеров и видных дворян, которые посвящали жизнь Германии, но никак не хунте преступников. Одним из тех, кто всегда противился нацистскому режиму был господин Гельмут Джеймс фон Мольтке, потомок ветерана Австро-Прусской войны и известного полководца времён Отто Фон-Бисмарка. Гельмут фон Мольтке так же именовался графом, как и его предок из 19-го столетия.

Именно Мольтке стал основоположником так называемого «Кружка Крейсау», особой группы борцов с нацистской диктатурой. Их основная идеология была очень близка к христианскому социализму. Многие члены сообщества были глубоко верующими христианами. Они считали Гитлера и его организацию не более, чем хунтой захватчиков, стремящихся лишь к возвышению самих себя. К тому же в «Крейсау» осуждали нацистские эксперименты с оккультизмом. Идеология нацизма нередко приравнивалась к культу дьявола. Мольтке начал свою антинацистскую деятельность ещё в 1938 году, когда он вернулся на родину из Великобритании. Его поразило то, во что нацисты превратили его страну. Он ещё тогда начал серьёзно размышлять о том, что весь мир следует предохранять от угрозы со стороны приспешников Гитлера.

1939-й год можно считать датой основания «Кружка Крейсау». Мольтке действовал не один. Вместе с ним с нацистами боролся его лучший друг и соратник, граф Питер фон Вартенбург, также считавшийся потомком старых военачальников Пруссии. Вместе с Вартенбургом Мольтке организовал тайный дискуссионный клуб. В него вошли многие противники нацизма, среди которых были видные профессоры, бывшие дворяне, дипломаты, лидеры профсоюзов и пасторы. Мольтке считал оппозицию моральным долгом каждого человека. Но всё же он порицал идею об убийстве Гитлера. Фюрера поддерживали многие, и его смерть могла бы превратить его в мученика. Более того, у Гитлера имелось великое множество последователей, которые бы сразу же заняли его место у власти, став новыми диктаторами.

Главным программным документом «Кружка» стали труды самого Мольтке, имевшие название «Принципы нового порядка». Они содержали определённые конституционные положения. Акцент их делался на развитие местного самоуправления, субсидиарность и социальное равенство. Всеобщее равенство считалось главной идеей организации Мольтке. Сам основоположник «Кружка» считал демократию главной целью для достижения. При этом, члены организации продолжали работать в германских структурах, всё время опасаясь за свою жизнь. Мольтке же состоял в числе крупных юристов, сотрудничал со многими генералами, но при этом, втайне продолжал строить планы по крушению нацистского порядка. Граф известен тем, что спас многих военнопленных от расстрелов и казней. С ним так же сотрудничал немецкий полковник по имени Теодор Штельцер. С помощью Штельцера Мольтке удалось спасти норвежских евреев от депортации в концлагеря, где их ждала бы мучительная смерть. Благодаря его воздействию, евреев перенаправили в нейтральную Швецию.

Гельмут фон Мольтке и «Кружок Крейсау» передавали информацию о нацистских преступлениях правозащитникам из других государств. Глава организации информировал их о том, что творится в концлагерях, и на что вообще способен преступный режим Гитлера. Однако Гестапо впоследствии обнаружило, что Мольтке сотрудничает с сопротивлением и возглавляет антиправительственную группу. Пособники фюрера заслали в одну из союзных «Крейсау» организаций своего шпиона, и тот выведал все данные. Таким образом нацисты узнали о том, что против них активно работает сопротивление. После провала «Операции Валькирия» в 1944 году (заговор бывших дворян Германии против Гитлера), все члены кружка, включая Мольтке и его товарищей, были арестованы. Многих отправили в худшие концлагеря нацистской Германии. Мольтке, его соратника Вартенбурга, советника Адама Зольтца и священника Альфреда Дельпа было решено казнить. «Кружок Крейсау» прекратил своё существование. Но имена его героев забыты не были.

В 2001 году немецкая секция Международного общества военного права учредила премию имени основателя «Кружка Крейсау» за самые крупные юридические работы по безопасности. В Германии в честь выдающегося борца с нацистами были выпущены две почтовые марки. Канцлер Ангела Меркель в 2007 году (сто лет со дня рождения графа) назвала фон Мольтке символом всего европейского мужества.

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