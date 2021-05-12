Законодателям РФ нужно пересмотреть политику по отношению к «проблемным детям».

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12 мая 2021, 17:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото из открытых источников

Практически в каждом классе бывают одиночки и изгои, подвергающиеся систематической травли со стороны однокашников. Конечно, некоторые из них выбиваются из неудач и даже становятся уважаемыми людьми. Но так бывает не со всеми. Очень часто случается так, что постоянные издевательства в классе оставляют огромный отпечаток на всей жизни. Должной психологической помощи таким детям, как правило, никто не предоставляет. Бывает и так, что подобные изгои получают массу психических заболеваний и становятся преступниками. В Америке уже не раз все слышали о массовых убийствах, устроенными такими людьми. Теперь же угроза пришла и в нашу страну. Буквально вчера в Казанской школе произошёл массовый расстрел, устроенный изгоем, ненавидящих всех людей на свете. Кто в этом виноват, в таком случае? Сами аутсайдеры? Или их родители? А может, всё дело в том, что у нас просто недостаточно психологов? Или прямая вина лежит на законе о разрешении родителей на разговор их чада с психотерапевтом?



На самом деле вина в основном лежит на устанавливаемых законах и на отсутствии срочной психологической помощи для людей, оказавшихся на грани. Депутатам действительно следует пересмотреть действующее законодательство. У нас есть закон, строго запрещающий школьным психологам общаться с ребёнком без разрешения его родителей. А если дело доходит до настоящих проблемных семей, то все они часто отказываются как от психологов, так и от психиатров. Семьи, в которых не всё гладко, могут казаться самыми обычными и даже счастливыми на лицо. Только вот дети у них нередко отражают всю страшную правду и показывают это всем своим видом. В итоге получается, что психологи имеют право что-то посоветовать или рекомендовать, но родители могут, при этом, отказаться даже от контактов с ними, и оградить своих детей от тех, кто способен вытащить их из «дыры».



Не стоит забывать, что каждый ребёнок, который непохож на других, подвергается травле и выглядит интровертом, может превратиться в будущем в того самого стрелка и причинить ущерб людям. Казалось бы, само это предложение вводит любого в недоумение. Но на самом деле это – правда. Изгойское положение среди людей и непонимание дома может рано или поздно привести к тяжёлым психологическим расстройствам. Начинается всё с пограничного расстройства, затем доходит до шизотипического, а после – и вовсе может перерасти в нечто большее. Все расстройства личности в одночасье не формируются и способны проявляться ещё до подросткового возраста. Для профилактики таким детям необходимо посещать специалистов. На них просто обязаны обращать внимание. К тому же, не всегда проблемы детей стоит связывать с неблагополучными семьями. Потенциальные изгои появляются и во вполне нормальных семьях, но при этом, не показывающих на вид все свои внутренние дела.



Подростковый возраст очень опасен для детей с развивающимися расстройствами. Юношеский максимализм может запустить специальный механизм мщения, и тогда «бомбу» уже не остановить. Эксперты советуют обращать внимание даже не только на интровертов или тех, у кого проблемы с родителями, но ещё и на учеников с хронической неуспеваемостью. Серия неудач может тоже стать для них провоцирующим фактором. Ещё стоит отметить, что если проблемные подростки всё же дошли до стадии «мщения всему миру», то они могут как-то намекать о своих действиях и делать невольные предупреждения. Могут упоминать свои планы, как бы вскользь, написать об этом в соцсетях или даже вовсе тайно сообщить журналистам. Внутренне у них всё же происходит тяжёлая борьба с самим собой. Потенциально они не хотят совершать преступлений.



Так кто же истинный виновник в создании этих «стрелков-мстителей»? Непосредственная вина лежит конечно же на родителях, которые могут годами игнорировать проблемы своих детей и просто не обращать внимание на их трудности. Другую же вину некоторые из представителей власти пытаются водрузить на компьютерные игры или законы об обороте оружия. А обращать внимания – надо совсем на другое. Например, ввести закон о должной психологической помощи и увеличить число психотерапевтов в школах. Без сомнения, на всю операцию потребуются определённые деньги и ресурсы, но это просто нужно сделать, если власть, конечно, хочет избежать повторения школьных расстрелов. Ещё в начале 2000 годов в РФ была достаточно широко представлена психологическая служба в школах и системе образования. Потом её стали резко сокращать. А спустя долгие годы, в наших школах остался один психолог на 500 учеников. Естественно, он физически не может заняться всеми сразу.



Закон о психиатрической помощи 1992 года как бы ставит «искусственную стену» между ребёнком и теми службами, которые хотят предотвратить трагедию. Согласно этому закону, требуется письменное разрешение от родителей на доступ ребёнка к психиатру. Пока эти вопросы не будут решены, проблемные дети будут появляться в нашем обществе и возможно даже творить преступления. Такие люди могут быть абсолютно в каждой школе или даже в ВУЗе. Поэтому правительству необходимо серьёзно подойти к этому делу и срочно пересмотреть действующее законодательство. Практически в каждом классе бывают одиночки и изгои, подвергающиеся систематической травли со стороны однокашников. Конечно, некоторые из них выбиваются из неудач и даже становятся уважаемыми людьми. Но так бывает не со всеми. Очень часто случается так, что постоянные издевательства в классе оставляют огромный отпечаток на всей жизни. Должной психологической помощи таким детям, как правило, никто не предоставляет. Бывает и так, что подобные изгои получают массу психических заболеваний и становятся преступниками. В Америке уже не раз все слышали о массовых убийствах, устроенными такими людьми. Теперь же угроза пришла и в нашу страну. Буквально вчера в Казанской школе произошёл массовый расстрел, устроенный изгоем, ненавидящих всех людей на свете. Кто в этом виноват, в таком случае? Сами аутсайдеры? Или их родители? А может, всё дело в том, что у нас просто недостаточно психологов? Или прямая вина лежит на законе о разрешении родителей на разговор их чада с психотерапевтом?



На самом деле вина в основном лежит на устанавливаемых законах и на отсутствии срочной психологической помощи для людей, оказавшихся на грани. Депутатам действительно следует пересмотреть действующее законодательство. У нас есть закон, строго запрещающий школьным психологам общаться с ребёнком без разрешения его родителей. А если дело доходит до настоящих проблемных семей, то все они часто отказываются как от психологов, так и от психиатров. Семьи, в которых не всё гладко, могут казаться самыми обычными и даже счастливыми на лицо. Только вот дети у них нередко отражают всю страшную правду и показывают это всем своим видом. В итоге получается, что психологи имеют право что-то посоветовать или рекомендовать, но родители могут, при этом, отказаться даже от контактов с ними, и оградить своих детей от тех, кто способен вытащить их из «дыры».



Не стоит забывать, что каждый ребёнок, который непохож на других, подвергается травле и выглядит интровертом, может превратиться в будущем в того самого стрелка и причинить ущерб людям. Казалось бы, само это предложение вводит любого в недоумение. Но на самом деле это – правда. Изгойское положение среди людей и непонимание дома может рано или поздно привести к тяжёлым психологическим расстройствам. Начинается всё с пограничного расстройства, затем доходит до шизотипического, а после – и вовсе может перерасти в нечто большее. Все расстройства личности в одночасье не формируются и способны проявляться ещё до подросткового возраста. Для профилактики таким детям необходимо посещать специалистов. На них просто обязаны обращать внимание. К тому же, не всегда проблемы детей стоит связывать с неблагополучными семьями. Потенциальные изгои появляются и во вполне нормальных семьях, но при этом, не показывающих на вид все свои внутренние дела.



Подростковый возраст очень опасен для детей с развивающимися расстройствами. Юношеский максимализм может запустить специальный механизм мщения, и тогда «бомбу» уже не остановить. Эксперты советуют обращать внимание даже не только на интровертов или тех, у кого проблемы с родителями, но ещё и на учеников с хронической неуспеваемостью. Серия неудач может тоже стать для них провоцирующим фактором. Ещё стоит отметить, что если проблемные подростки всё же дошли до стадии «мщения всему миру», то они могут как-то намекать о своих действиях и делать невольные предупреждения. Могут упоминать свои планы, как бы вскользь, написать об этом в соцсетях или даже вовсе тайно сообщить журналистам. Внутренне у них всё же происходит тяжёлая борьба с самим собой. Потенциально они не хотят совершать преступлений.



Так кто же истинный виновник в создании этих «стрелков-мстителей»? Непосредственная вина лежит конечно же на родителях, которые могут годами игнорировать проблемы своих детей и просто не обращать внимание на их трудности. Другую же вину некоторые из представителей власти пытаются водрузить на компьютерные игры или законы об обороте оружия. А обращать внимания – надо совсем на другое. Например, ввести закон о должной психологической помощи и увеличить число психотерапевтов в школах. Без сомнения, на всю операцию потребуются определённые деньги и ресурсы, но это просто нужно сделать, если власть, конечно, хочет избежать повторения школьных расстрелов. Ещё в начале 2000 годов в РФ была достаточно широко представлена психологическая служба в школах и системе образования. Потом её стали резко сокращать. А спустя долгие годы, в наших школах остался один психолог на 500 учеников. Естественно, он физически не может заняться всеми сразу.



Закон о психиатрической помощи 1992 года как бы ставит «искусственную стену» между ребёнком и теми службами, которые хотят предотвратить трагедию. Согласно этому закону, требуется письменное разрешение от родителей на доступ ребёнка к психиатру. Пока эти вопросы не будут решены, проблемные дети будут появляться в нашем обществе и возможно даже творить преступления. Такие люди могут быть абсолютно в каждой школе или даже в ВУЗе. Поэтому правительству необходимо серьёзно подойти к этому делу и срочно пересмотреть действующее законодательство.

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