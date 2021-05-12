Слова военных об обстановке в стране вызвали во Франции бурную реакцию

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12 мая 2021, 08:58 Александр Крохмаль, Журналист

Французские венные в Париже патрулируют улицы после террористических атак / Reuters / Benoit Tessier

21 апреля этого года отставные французские военные опубликовали на страницах журнала «Современные ценности» своё злободневное обращение к правительству. Слова их были чётки и ясны: «Надо что-то делать, ведь страна на грани распада». Генералы упомянули о главной угрозе для всего существования Франции – мигрантов и их объединения, которые действительно уже разрослись. К тому же не стоит забывать, что помимо приезжих из других государств, в Пятой Республике до сих пор не решена проблема «жёлтых жилетов», которые продолжают бунтовать. За все последние три года новости то и дело показывают «разгромленный» Париж, на улицах которого разворачиваются сражения. А пока французы борются между собой в схватке мнений, поднимаются мигрантские диаспоры, у которых уже появляются свои законы и даже территории.

Генералы призывают правительство обратить своё внимание на ситуацию в стране, не допустить её распада и возможной гражданской войны. Действия властей они называют «виновным молчанием». По данным Valeurs actuelles, тысячи действующих военных поддержали призыв генералов к восстановлению порядка. Среди этих военных – 20 генералов и 100 представителей высшего офицерства. За сутки после обращения свои подписи под словами военнослужащих поставили свыше 76 000 французов. Власти же отреагировали крайне агрессивно, пригрозив генералам лишением званий, а действующим офицерам – внутренними проверками. Правительство восприняло их слова в штыки. Зато местные жители активно поддерживают генералов и считают, что Макрону и его руководству стоит к ним прислушаться. Глава фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен не только выступила в поддержку военных, но даже предложила им присоединиться к её борьбе.

На самом деле, ситуация с мигрантами во Франции действительно ожидает желать лучшего. Ещё в прошлом году отмечалось учащение случаев насилия. Можно вспомнить школьного учителя, убитого из-за критики в адрес ислама. А не так давно прямо на улице Авиньона был застрелен 40-летний полицейский Эрик Массон. 9 мая во Фрежюсе произошло столкновения мигрантов с ажанами с силовиками, дошедшее до применения оружия и сожжённых машин. Всё случилось из-за простого эпидемиологического предупреждения. А сколько нападений происходит на обычных французов, которые просто хотят жить в мире! Уровень насилия среди мигрантов резко взлетел вверх, особенно за последние месяцы. И обстановка пока что не желает меняться.

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