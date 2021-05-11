Теннисная карьера. Что нужно знать детям и их родителям

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 мая 2021, 17:34 Александра Хелая

Фото из открытых источников

Теннисный корт. Он помнит запах новых мячей, сломанные ракетки, бурные дискуссии о том, попал ли мяч в площадку или вылетел. С ним связаны самые лучшие воспоминания, а также самые горькие поражения, но это жизнь профессионального теннисиста.



Пожалуй, сложно встретить четырёхлетнего ребёнка, который точно знает, что он хочет стать профессиональным атлетом, он вообще не знает, кем он хочет стать, но ещё меньше он понимает, что входит в обязанности спортсмена и какова цена выигранного матча.



Безусловно определяющую роль в жизни теннисиста играют родители. В своей книге Мария Шарапова так описывает их тернистый путь к трофеям на ТБШ со своим отцом Юрием: «Он готовил себя, хотя и не знал об этом. Он тренировал для того, чтобы стать необычным и странным существом, называемым теннисным родителем». Этих людей чаще всего отличает чрезмерный уровень агрессии. Они воинственно кричат с трибун и сильно жестикулируют, думая, что тем самым помогают ребёнку, на плечи которого именно в этот момент ложится двойная ответственность. Нередко поражения сопровождаются упреками.

Однако, не все родители ведут себя подобным образом. Самое главное, на мой взгляд, для начинающего свой путь ребёнка, вне зависимости от выбранной сферы деятельности, это поддержка со стороны близких людей и их непоколебимая вера в успех. «Многие считали моего отца сумасшедшим. И он был таким. Если бы не это, мы бы никогда не смогли пройти этот путь до конца.» - писала Мария Шарапова в своей книге «Неудержимая».



Что же нужно делать и что понимать ребёнку и его родителям, перед тем, как ввязываться в этот долгий путь полный лишений, жертв, травм и тяжёлого физического труда - спорт именно про это. Первым делом, разумеется, нужно наладить тренировочный процесс. Для этого нужна команда. На первом этапе она будет состоять из тренера, но постепенно, когда юный теннисист будет расти команда будет увеличиваться, доходя в идеале до 5 человек, среди которых тренер, спарринг партер, тренер по ОФП, физио и агент. Нужно быть очень упёртым и иметь страстное желание играть в теннис, чтобы вынести рутину: каждодневные тренировки по три часа в день, пару раз в неделю ОФП, режим, дисциплина. Придётся постоянно повторять одни и те же движения, шлифуя их и доводя до идеала. Вечные перелеты, содержание команды, аренда корта - вся эта финансовая стороны вопроса ложится на плечи родителей, если нет спонсора. Удовольствие не из дешевых. Мягко говоря. И вот, имея, казалось бы, все на свете: деньги, тщательно отобранную команду профессионалов и наконец непреодолимое желание тренироваться каждый день и участвовать в соревнованиях, нужно понимать, что каждый раз выходя на корт, все, что ты имеешь это мяч, ракетку и надежду. У тебя не гарантий, но есть чёткий план, которого ты придерживаешься, с верой в то, что однажды будешь той самой, кто возвращается домой с большим трофеем. Ты просто бьешь по мячу, сражаешься и никогда не сдаёшься, потому что никогда не знаешь, что случится в следующую минуту, ведь игра не закончена до последнего розыгрыша. Во время тренировок теннисист окружён командой, которая подсказывает, подправляет, накидывает мячи снова и снова, но когда начинается матч, он становится самым одиноким человеком на свете. Есть только он и его соперник. Для того чтобы выиграть матч, не нужно быть лучшей версией себя, нужно быть чуть лучше, чем игрок по ту сторону сетки в день игры. И нет смысла выходить туда, если нет полной уверенности в своей победе.



Теннис - это рутина, жертвы, травмы, поражения. Теннис - это страсть, бизнес, деньги и победы. И самым главное вопросом, пожалуй, остаётся вопрос - стоит ли игра свеч?

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