Казанская стрельба: как выдают оружие в России

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 мая 2021, 16:12 Источник: Юрий Мильчинский

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Сегодня утром произошло страшное событие в казанской школе. Этот ужас невозможно описать словами. Я, как гражданин, как отец двух сыновей, как мужчина, выражаю соболезнования родителям, близким этих детей, которые погибли. Хочу сказать сейчас не о том недочеловеке, который взял в руки ружье и открыл огонь по людям, а поговорить о тех, кто дал ему в руки это оружие.



Стрелку 19 лет. Уже давно говорили об этом и о страшных событиях в Керчи. Почему таким молодым людям, наверняка не служившим в рядах вооруженных сил и толком не умеющим обращаться с оружием, дают разрешение? Почему законодательные органы власти, кому там это положено, наконец-таки не примут закон, который на самом деле не позволит молодым людям с неокрепшей психикой, а, возможно, и психически нездоровым, получать разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия? Чтобы получить справку, достаточно просто заплатить деньги. Всё, пожалуйста, пошёл в магазин и купил оружие.



Разрешение - что это такое? А что значит, как президент сегодня сказал, «немедленно разработать меры по усилению за контролем»?



Я расскажу, что будет. Пострадают прежде всего честные, порядочные, добросовестные владельцы охотничьего, гладкоствольного и нарезного оружия. Те люди, которые много лет занимаются охотой, занимаются промыслом, хранят оружие как положено в сейфе, знают, как с ним обращаться. При этом они никогда не позволят себе направить ствол на человека.



В этой ситуации надо разобраться. Да, этот зверь должен быть наказан. Он заслужил это наказание, но надо понять, как он до этого дошел. Что это было: террористический акт или просто у него сорвало «крышу», ненависть какая-то к этой школе, двойки ему там ставили? Что произошло? Столько молодых жизней детишек он лишил!



Кто в этом виноват? Не только он, а те, кто дал ему возможность приобрести это оружие. Почему до сих пор мы с этим никак не разберёмся? Нужно усилить контроль, но давать оружие не с 18 лет и только тем, кто отслужил в рядах вооруженных сил, кто умеет обращаться, у кого есть военный билет, в котором написано, что он не дурак, что он нормальный мужик и отслужил в армии. А ещё надо смотреть, для чего он это оружие приобретает.



У нас не разобравшись раздают оружие. И сколько таких, не дай Бог, страшно подумать, сколько таких вот ребят ещё может быть, у которых есть оружие и чешутся руки? Неизвестно, может он употребил какой-то наркотик или что? Спонтанное это решение было или же выверенное? В этом надо разобраться и не мешкая принимать те законы, которые позволят наших детей сохранить живыми от таких моментов, когда кто-то получает это оружие на законных основаниях и убивает. Я ещё раз выражаю глубочайшие соболезнования - это страшная утрата - родителям детей погибших, их близким и родным. Царствие небесное ребятам.





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