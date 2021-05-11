Террористический акт в казанской школе: психологический анализ

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11 мая 2021, 14:49 Рамиль Гарифиллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук , заслуженный работник культуры РТ

Фото: соцсети

Одного из стрелявших зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет. По информации источника Readovka, он был учеником этой школы, и там «его гнобили». Во время учебы у него сложились плохие отношения как с учениками, так и с учителями.

По словам одноклассницы Галявиева Натальи, он был тихим и замкнутым.

Юноша учился средне, был нелюдимым и скромным, ничем не выделялся и не имел друзей. Мы близко не общались, но сколько помню, на переменах он сидел всегда один, был немного забитым. Тем не менее у нас были очень дружные и хорошие классы, над ним никто не издевался, — пояснила девушка URA.RU.

Как рассказал Baza отец Ильназа Галявиева, сын учился в колледже на системного администратора. По его словам, Ильназ не слишком религиозен, никогда не выражал радикальных взглядов.

Как сообщают Telegram-каналы, задержанный сообщил, что по месту его прописки заложена бомба. Позднее стало известно, что в доме одного из стрелков действительно прогремел взрыв. Сообщается, что в тот момент в доме находилась его мать. Идет эвакуация.

Изначально было известно, что второй стрелок был ликвидирован во время штурма здания гимназии № 175 на улице Файзи. Впрочем, позже правоохранители заявили, что Галявиев действовал один.

Незадолго до трагедии он завел Telegram-канал, где публиковал сообщения, в которых называл себя богом, а остальных людей — своими рабами.

Таким образом, в структуре личности террориста Ильназа Галявиева заметно выражен психопатологический компонент, прежде всего психопатического свойства. Уверен, что тогда, когда он будет давать показания, то логика и мышление его будут носить путаный и противоречивый характер. Вероятнее всего, всего Ильназ Г. эмоционально холодный и замкнутый тип, а не лабильный, склонный к сильным проявлениям эмоций в несвязанной с террором сфере, когда снимается обычно жесткий контроль над эмоциями при подготовке и осуществлении террористических актов. Главная его характерная черта, вероятнее всего, крайняя противоречивость. Поддержание внутренней противоречивости и социальной изоляции является основным условием психодинамики личности этого террориста. Имманентный запрет на социальные формы общения и деятельности является результатом собственной противоречивости личности. А с ним никто не общался. Во время не были выявлены эти шизоидный и аутистические склонности. Кроме того, на этих психических основаниях у Ильназа Г. развилась мания величия, которая стала главной ценностью для него. Именно она стала психологическим основанием эмоциональной холодности и тупости террориста, благодаря которым он совершил террористический акт.

Их было двое. А это уже общество. То есть, говорить, что оба с психическими нарушениями было бы некорректно. Один был лидер, другой пассив, вероятнее всего. Сознание не нарушено. Его хватило на план, на организацию.

Все больше и больше фактов говорит о том, что всё произошедшее не связано исламским радикализмом. Но отметать этот фактор пока нельзя в силу особенностей Татарстана.

Необходимо признать, что эмоционально-волевая сфера молодежи деградирует, благодаря виртуализации и интернету. Поэтому растет тревожность школьников. А тревожного школьника трогать нельзя, иначе агрессия, и как следствие, желание к радикальным действия, в частности, к террору. Прибавьте к этому манипуляторов, которые обрабатывают эту проблемную молодёжь. Эти манипуляторы разного толка: религиозного, политического, экономического. Для ознакомления отсылаю всех своих читателей к моей давней статье "Фабрика самоубийц".

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