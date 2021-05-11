Терроризм в Казани

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 мая 2021, 13:15 Рамиль Гарифиллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: РИА Новости

Всё-таки Россия прожила немалый период без террористических актов и трагедий. И вот опять...

Признаться не удивлен тому, что этот террористический акт произошел в моем городе. Эмоционально-волевая сфера молодежи деградирует, благодаря виртуализации и интернету. Поэтому растет тревожность школьников. А тревожного школьника трогать нельзя, иначе агрессия, и как следствие, желание к радикальным действия, в частности, к террору. Прибавьте к этому манипуляторов, которые обрабатывают эту проблемную молодёжь. Эти манипуляторы разного толка: религиозного, политического, экономического. Для ознакомления отсылаю всех своих читателей к моей давней статье "Фабрика самоубийц".

Казань исторически всегда обезвреживала террористов исламско-радикального толка.

Вообще это мутная тема и вероятнее всего в ней имеет место смешение факторов.

Их было двое. А это уже общество. То есть, говорить, что оба с психическими нарушениями было бы некорректно. Один был лидер, другой пассив, вероятнее всего. Сознание не нарушено. Его хватило на план, на организацию.

Вообще мутная тема, в которой перемешано много факторов.

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