О «Нормандии-Неман», бесстрашном французском авиаполке, воевавшем в СССР

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11 мая 2021, 00:05 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Борьба с нацистской Германией объединила всех. Вторая Мировая грозила обернуться настоящей катастрофой для всего человечества. На стороне СССР сражались многие народы, в том числе и представители Европы. Более того, с генералом Шарлем де Голлем (будущим президентом Франции) у Сталина был особый договор, согласно которому некоторые бойцы французской армии находились на советско-германском фронте. Все они сражались отважно на полях нашей Родины и побеждали нацистов.



В 1942 году генерал де Голль задумал направить французские подразделения на советско-германский фронт, где как раз шли ожесточённые бои. Он считал, что против нацистов следует объединяться всему миру. Возможно, он не слишком симпатизировал Сталину, но при этом, полагал, что он может стать отличным союзником против Гитлера, стремящегося к порабощению всех государств мира. Поначалу де Голль задумывал направить в СССР танки, но потом, благодаря переговорам с генералом Валином, было решено о дислокации авиационной группы.



12 ноября 1942 года Совет Народных Комиссаров официально утвердил специальное постановление № 1806-850с. Это было соглашение между командованием ВВС Красной Армии и Военкомандованием Франции об участии французских ВВС в операциях Советского союза. 25 ноября того же года была сформирована авиационная эскадрилья. По предложениям личного состава ей было присвоено название «Нормандия». Так родилась одна из известных авиагрупп во время Второй Мировой, впоследствии, превратившаяся в настоящую легенду.



Личный состав эскадрильи состоял из 72 добровольцев из Франции и 17 авиамехаников из СССР. В группе использовались в основном такие истребители, как Як-1, а позднее уже более совершенными вариантами. 22 марта 1943 года эскадрилью направили на Западный фронт, где её включили в состав 204-й бомбардировочной Смоленской дивизии орденов Кутузова и Суворова. Спустя месяц, она перешла под контроль 1-й Воздушной армии СССР. Была включена в состав 18-го гвардейского полка истребителей 303-й авиадивизии. 5 апреля «Нормандия» приступила к боевым действиям против германцев. Её непосредственным гербом являлся красного цвета щит с двумя золотыми львами.



За время боевых действий на советско-германском фронте отважные лётчики совершили 5240 боевых вылетов. Советские бойцы по праву называли их братьями. Французы провели 900 воздушных боёв и одержали 273 победы (официально подтверждённых, и при этом, 36 неподтверждённых) в схватках с «Люфтваффе». Более 80 самолётов противника было повреждено в результате ожесточённых сражений. За всё время войны «Нормандия» потеряла 42 лётчика. Боевые группы союзников СССР принимали участие в Курской битве, Белорусской операции, а также в кампании освобождения Восточной Пруссии. В ноябре 1944 года Иосиф Виссарионович Сталин присвоил почётное наименование авиаполку – «Неманский». С тех пор эскадрилью стали называть «Нормандия-Неман».



Отличившимися лётчиками эскадрильи стали такие воины, как старший лейтенант Ролан де ла Пуап (удостоен звания героя СССР), старший лейтенант Марсель Альбер (также удостоен звания героя СССР), младший лейтенант Жак Андрэ (также удостоен звания героя СССР) и старший лейтенант Марсель Лефевр (удостоен звания героя СССР посмертно). Среди известных командиров полка можно выделить Пьера Пуйяда, подполковника авиации, командовавшего «Нормандией-Неман» в 1943-1944 годах, а также майора Луи Дельфино, сменившего вскоре Пуйяда в руководстве эскадрильей. Позднее эти отважные люди получили высшие генеральские чины. Легендарный авиационный полк существует до сих пор и составляет часть современной французской армии.

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