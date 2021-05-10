Ермольева: та, что спасла тысячи безнадёжных раненых во время Второй Мировой

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10 мая 2021, 19:04 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Зинаида Виссарионовна Ермольева… Врач, учёный, талант, герой Великой Отечественной войны и настоящий гений в области медицины. Многие уже начинают забывать его имя. Однако этого явно не стоит делать. Её портрет до сих пор висит в министерстве здравоохранения Волгограда.

Об этой женщине даже была написана книга, уже после войны. Тогда о судьбе Ермольевой (правда с другим именем) решил написать Вениамин Каверин. Он выпустил целую трилогию про отважную и неутомимую Татьяну Власенкову, посвятившую жизнь науке. Однако советские оголтелые критики подвергли работу оскорблениям и травле. Они утверждали, что книга глубоко чужда социалистическому реализму. Не стоит удивляться, если сами «агрессоры» произведение даже не читали. В те времена было очень популярно суждение – «Не читал, но осуждаю». Вскоре роман Каверина «оправдали», а агрессивные критики прекратили свою бессмысленную ругань. По произведению даже сняли пару кинофильмов.

Доктор Зинаида Ермольева действительно заслуживает саги, ввиду её богатого жизненного опыта и неотъемлемого вклада в развитие медицины. Именно она является изобретателем комплексного препарата бактериофага, соединённого из 19 видов «микробных поедателей». Препарат был способен бороться с различными тяжёлыми заболеваниями, в том числе с холерой, брюшным тифом и дифтерией. Второе по важности изобретение Ермольевой – это пенициллин, первый антибиотик, созданный из плесени. Этому лекарству она посвятила куда больше времени.

Судьба у гения медицина была очень тяжелой, как до войны, так и во время. В ту эпоху вся полнота власти принадлежала Сталину. Подозрения и доносы были обыденным явлением. Первый муж Ермольевой, знаменитый Лев Зильбер, арестовывался три раза до начала Великой Отечественной. Он тоже был медиком и учёным, и жизнь свою посвящал изучению тогда ещё неизвестного заболевания – клещевого энцефалита. По приезду в Москву в 1937-м он был арестован по ложному обвинению в попытке заражения столицы болезнью. Пребывая в заключении, Зильбер получил особенный препарат из ягеля. Он эффективно работал против пеллагры. Благодаря своему изобретению, Зильбер спас сотни заключённых от авитаминоза.

Уже в 1939 году муж Ермольевой был освобождён из лагерей и стал заведующим отделом вирусологии в крупном эпидемиологическом институте. Но уже через год Зильбера снова арестовали и освободили лишь в 1944-м. Зинаида Ермольева была как раз одной из тех, кто боролась до конца за правду. Ради своего мужа-учёного она была готова на всё, даже на привлечение лишнего внимания советских агентов безопасности. Именно ей принадлежала идея личного обращения к Сталину, подписанного многими учёными СССР. Благодаря обращению, Зильбер был освобождён и полностью оправдан.

Что до таланта Ермольевой в области медицины, её познаниям восхищались многие учёные, в том числе и представители власти. В 24 года Зинаида Виссариовна сама заразила себя холерой. Эксперимент едва не превратился в трагедию. Но она всё же сумела вылечиться и получить необходимые знания по поводу болезни. Так был открыт «холероподобный вибрион», который впоследствии получил её имя. Во время Великой Отечественной Ермольева оказалась в Сталинграде, как раз в самый разгар тяжёлых боёв. Там ей предстояло выполнить самое ответственное задание в жизни – спасти тысячи бойцов от суровой болезни.

Из немецкого лагеря в Сталинград пришла холера, которая без жалости косила солдат. Почти никто из профессиональных медиков не мог с ней справиться. Зинаида Ермольева 6 месяцев находилась в прифронтовой полосе. Она сумела дать холерный бактриофаг всему населению города и находящимся в нём войскам. Несмотря на тяжёлую осаду, Ермольевой удалось наладить сложнейшее микробиологическое производство. В итоге, операция прошла успешно. Ежедневно препарат получали до 50 000 человек. Ермольева не прекращала эксперименты и вскоре предложила ускоренный метод диагностики. Через некоторое время эпидемия холеры была остановлена. В том же году вышла монография Ермольевой под названием «Холера», где она рассказала об изучении холерного вибриона. За свои разработки врач даже получила Сталинскую премию, что было большой редкостью во времена Великой Отечественной.

Впоследствии, она работала с пенициллином, считавшимся одним из самых эффективных препаратов для борьбы с инфекциями. Ермольевой приписывается изобретение первого в истории СССР антибиотика – пенициллина-крустозина. Уже через несколько месяцев после создания препарата, лаборатория Зинаиды Виссарионовны начала готовить пенициллин для клинических испытаний. Работа велась почти круглосуточно в почти нечеловеческих условиях. В 1944 году Ермольева стала членом-респондентом созданной властями Академии меднаук. После окончания войны она занялась дальнейшими исследованиями и посвятила всю свою жизнь разработкам антибиотиков. Её перу принадлежит, как минимум, 6 монографий и более 500 научно-исследовательских работ. До последней минуты жизни (в прямом смысле этого слова) она вела активную работу по спасению людских жизней. В день своей смерти она как раз должна была открыть международную конференцию.

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