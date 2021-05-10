После смерти Гитлера и падения Берлина бои ещё продолжались​

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10 мая 2021, 17:20 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Историками принято считать, что Вторая мировая закончилась со смертью фюрера и падением Рейхстага. Однако это было далеко не так. Отдельные войсковые части Вермахта всё ещё продолжали сопротивляться Союзникам и СССР. Прежде чем был подписан акт о капитуляции германских сил, советским бойцам и офицерам пришлось пройти через тяжёлые испытания. Некоторые из них погибали в самые последние дни войны, когда до победы уже было рукой подать. (Кстати, именно об одном из таких случаев говорится в легендарной повести М.Шолохова «Судьба человека»).

После самоубийства Гитлера Вермахт возглавил гросс-адмирал Карл Дёниц. Но он вовсе не стремился сразу сдаться на милость победителей. Напротив, он велел войскам продолжать боевые действия против подступающей советской армии и их союзников с Запада. Задач было всего две – продолжение борьбы на Восточном фронте и сдача только лишь Западного фронта. Дёниц предпринял множество попыток, чтобы вывести окружённые войска немцев из ловушек в Прибалтике и Пруссии. 3 мая он отдал приказ о затоплении флота, а 5 мая благополучно отменил его. При этом, приказ успели выполнить командиры эсминца z-43, миноносцев Т-8 и Т-9 и 88 подводных лодок.

Все попытки эвакуации заблокированных сил привели к ожесточённым столкновениям с советской армией. 6 мая 1945 года произошло сражение между катерами СССР и немецким конвоем, следующим в бухту Данцига. Миноносец Вермахта Т-28 обстрелял советские катера. В результате один из катеров МО-595 был повреждён. Число погибших достигло 12 человек. Немцы сумели взять в плен 7 русских моряков, но всё же их потом пришлось передать британцам. Вскоре, уже 7 мая, с косы Хель в Данцигской бухте было снято почти 20 000 человек, а на следующий день ещё несколько тысяч. Остальные вскоре сдались.

Вывоз 200-тысячной группы из Курляндии у Вермахта благополучно провалился. Дениц направил транспортники для эвакуации войск, однако прикрывать их было уже некому. В итоге советская авиация просто-напросто уничтожила все транспортёры. Вечером 8 мая порты покинули 5 немецких конвоев. На следующий день, 9 мая, катера во главе с капитаном 2-ранга Судариковым перехватили 7 вражеских кораблей, 6 из которых было уничтожено. Другой советский отряд потом перехватил ещё 6 германских судов. После всех беспорядочных попыток эвакуации Курляндская группа Вермахта окончательно сдалась на милость СССР.

Не стоит забывать и про бои с немецкой армией в Праге, которые продолжались вплоть до полной капитуляции Германии. 2 мая из Ставки поступил приказ для 2-го Украинского фронта Родиона Малиновского. Советской группе было приказано идти на Прагу, где собирались силы генерал-фельдмаршала Шернера. Всего в Пражской операции было задействовано более миллиона человек из трёх фронтов, три танковые армии (1767 САУ и боевых машин) и 4080 самолётов. Осада Праги началась ночью 9 мая. Высокий темп наступления позволил нарушить все планы противника. К 3-м часа ночи 9 мая советские войска захватили северо-западную часть Праги. К сожалению, без потерь среди воинов Красной армии в этот день не обошлось. В самый последний день войны под столицей будущей Чехии 7 человек из 62-й гвардейской танковой бригады и 6 человек из 63-й.

8 мая 1945 года ровно в 20 часов верховное командование Вермахта объявило о капитуляции всех имеющихся сил. Войсковая группа генерал-фельдмаршала Шернера, пытавшаяся превратить Прагу во «второй Берлин», оказалась в ловушке. 10-11 мая последние солдаты Вермахта из армии «Центр» окончательно признали поражение. Советские силы из 1-го Украинского фронта взяли в плен свыше 258 000 солдат и офицеров Германии, при этом они пленили 18 генералов. Войска 2-го Украинского фронта взяли в плен 470 000 немцев и 40 генералов. Армия 4-го фронта пленила 130 000 человек. Однако сопротивления германских фанатиков и сторонников Рейха продолжалось ещё очень долго. Даже летом 1945 года ещё поступали сообщения об орудующих нацистских бандах.

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