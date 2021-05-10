«Кто не скачет, тот москаль, а кто скачет – тот козел»

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 мая 2021, 12:25 Вадим Рощин

Фото: cоцсети

По некоторым сообщениям, полученным в частном порядке, на Украине существует разрозненные, но устойчивые очаги украинского движения сопротивления (УДС) киевскому режиму.

В тяжелейших условиях тотального преследования инакомыслящих, нарушения прав человека и прямого запрета свободы слова УДС продолжает работать среди населения и находит все больше сторонников и сочувствующих, то есть тех, кто считает киевских узурпаторов дорвавшимися до власти националистами.

Такая работа сопряжена с постоянной опасностью нарваться на провокатора киевской охранки и попасть в застенки СБУ, где с активистами разговор короткий, поэтому планируется сбор денег на создание независимой телерадиокомпании «Свободная Украина», чтобы дать возможность жителям страны узнавать правду о преступлениях врагов украинского народа, продающих родину в прямом и переносном смысле. То есть не только выполняя за деньги любое указание вашингтонского обкома, но и отправляя украинский чернозем целыми составами за границу, как немцы во время войны.

Даже в таких мелочах укрофашисты повторяют путь своих кумиров – кровавых СС-овцев, а также из подручных – добровольных украинских палачей с точно таким же упоением иллюзией безнаказанности. И такое же слишком позднее отрезвление ожидает их в недалеком будущем, когда вожаки стада баранов предстанут перед международным трибуналом по военным преступлениям в осажденном Киеве. А остальные мгновенно перекрасятся или, как принято сейчас говорить, переобуются в прыжке и будут всех уверять, что никогда не скакали на Майдане и знать не знают заокеанскую даму, которая носилась по Майдану с мешком печенья, как «курва с котелком».

Впрочем, у укрофашистов есть шанс избежать печального финала, если у идеологической предводительницы этого стада – печально известной украинской дамы Фарион – проснется инстинкт самосохранения и она, перестроя эту толпу в стройную колонну, навсегда уведет их на Западную Украину, где только и возможен фашистский рай с украинской спецификой. И, тем самым, навсегда впишет в анналы истории свое имя с честно заработанным титулом «баронесса Фарион».

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