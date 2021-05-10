Миф об энергетическом вампиризме

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10 мая 2021, 12:11 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

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Односторонняя, невежественная и испражнительно-потребительская речь некоторых людей радует их, но лишь до определенного момента. Эти люди, насытившись такой речью и потеряв при этом много сил, также невежественно и резко прекращают говорить и внезапно покидают слушателей, будто их и не было рядом. Позднее такие люди, умудряются оценивать этих своих слушателей, как энергетических вампиров, сосущих у них энергию, хотя виновниками отсутствия сил, они являются сами.

Только взаимное и позитивное чувственное общение, способно давать силы. И даже такое общение должно быть оптимальным, так как человек затем желает побыть один, но настолько, чтобы не устать от себя и не впасть вновь в бессилие. Все должно быть оптимальным. Такова динамика общения человека с Самим собой и с Другими.

Если два человека пообщались и один из них после такого общения почувствовал прилив сил, а другой, наоборот, бессилие, то можно ли говорить, что один из них энергетический вампир и забрал энергию у другого? Можно ли говорить о том, что между ними произошла перекачка энергии от одного к другому? Механико-логические и чисто внешние наблюдения ведут к такому примитивному выводу, дескать, сошлись два тела и начали взаимодействовать так, что у одного стало больше энергии, а у другого меньше. А значит один забрал энергию у другого?

В действительности взаимодействие людей идет, прежде всего, через получаемую информацию. Если, например, один человек сообщает другому человеку информацию, которая огорчает другого человека и он впадает в бессилие, то можно ли определенно говорить о том, что человек, который огорчает других, сам радуется этому и ощущает прилив сил. Например, порой, врачи, сообщают неприятную истину о здоровье своего пациента, но при этом не испытывают прилива сил, а даже, наоборот, их это утомляет.

Даже если хронический садист, делающий больно своими словами другим, радуясь реакции страдальца, не отсасывает у него энергию. Он лишь направляет информацию, которая расстраивает собеседника. Затем этот садист, получив информацию о том, что собеседник огорчился, испытывает радость, дающую ему силы. При этом, необходимо отметить, что не всегда попытки садиста огорчить собеседника достигают своей цели и собеседники остаются в прежних состояниях. В основании этих процессов лежит информация, которая вызывает энергетическую реакцию и говорить о том, что идет поток энергии от одного человека к другому было бы неправильно.

Человеческий организм при общении теряет или приобретает энергию, благодаря поступившей информации, а не благодаря получению или отдаче энергии другому организму. Таких энергетических каналов между людьми нет. Есть лишь информационные каналы. Даже тогда, когда влюбленные обнимаясь, получают большой заряд энергии, это не означает, что энергия от одного тела перекочевывает в другое тело. Человек — это не теплая ванна, которая своим теплом может согревать другого человека, при этом теряя свою энергию и отдавая свое тепло. Температура человека как бы он не согревал своим теплом другого человека, останется той же.

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