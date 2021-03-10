Роботы Третьего Рейха – не фантастика? «Голиафы» Второй Мировой войны

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10 марта 2021, 20:47 Александр Крохмаль, Журналист

Самоходная мина «Голиаф» (Германия), Музей техники Вадима Задорожного Фото: kpopov.ru

Когда кто-нибудь заговаривает о роботах во Вторую Мировую, то сразу кажется, что сейчас пойдёт какая-нибудь откровенная фантастика, лишённая всякого намёка на реалии. Но на самом деле всё совершенно не так. Роботы действительно были ещё во Вторую Мировую, но представляли собой нечто совсем иное, не такое, что мы привыкли видеть в фэнтези или компьютерных играх.

В те времена гонка вооружений не считалась чем-то особенным. К превосходству стремились все, и не только Третий Рейх. Хотя при Гитлере секретным разработкам уделялось особое внимание. Одним из самых интересных изобретений Рейха считался «Голиаф». Его можно вполне назвать первым в истории беспилотником. Это был самый настоящий радиоуправляемый робот-подрывник.

Фото: waralbum.ru

«Голиаф» представлял собой крошечную модельку танка, управляемую дистанционно. Это устройство лучше всего называть самоходной миной. Она была разработана для борьбы с вражескими баррикадами, укреплениями и танковыми армиями. Предполагалось, что это будет супероружие. Конструкция машины несла в себе до 100 кг различных взрывчатых веществ. Сначала «Голиафы» выпускались на электродвигателях, но потом перешли на бензиновый двигатель мощность в 12 лошадиных сил. Несмотря на громкое название и высокую стоимость, «Голиафы» себя не оправдали. В плане передвижения они очень уступали и нередко рушили планы по эффективному уничтожению противника. Из минусов этих устройств можно выделить дорогостоящие материалы, крайне низкую скорость, уязвимость контрольного провода и в прямом смысле беззащитность перед вражескими выстрелами. Обезвредить такую «мину» издалека было раз плюнуть, если её, конечно, удавалось приметить.

«Голиафы» всё же применялись германской армией при подавлении восстания в Варшаве (они эффективно рушили баррикады мятежников), в великой Курской битве, а также во многих сражениях 1945 года. Один из таких «роботов» потом попал на выставку трофейного вооружения Рейха, организованную советской армией. После падения Рейха подобного рода оружие прекратило выпускаться.