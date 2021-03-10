Мифические Сцилла и Харибда на деле были водоворотами

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10 марта 2021, 16:30 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В древнегреческих мифах и в источниках Гомера не раз говорилось про могущественных Сциллу и Харибду, двоих ужасных морских чудовищ, поглощающих торговые корабли. На деле же это всего лишь творение мифологии, и под этими «существами» древние греки имели ввиду нечто иное. Речь идёт о сильных морских водоворотах. Конечно же Гомер имел свойство приукрашивать события, и потому он рассказывает нам про жутких чудовищ, вместо того, чтобы объяснить это с точки зрения науки. Сцилла и Харибда действительно существуют в реальности. Они представляют собой довольно внушительных размеров водовороты для жителей древних времён. Но для современных кораблей и лодок они вполне преодолеваемы.

Сцилла и Харибда находятся в территориальных водах Сицилии, где как раз раньше обитали греческие колонисты. Возможно, во времена Одиссея водовороты и правда были серьёзной опасностью для мореплавателей, особенно для рыбаков. Но сейчас, это всего лишь обычные стихии, совсем не опасные для человека. Нынешние Сцилла и Харибда расположены в Мессинском проливе и представляют собой целую систему из двух водоворотов. Ведь по проливу издавна проходит местное приливно-отливное течение, идущее то с севера, а то и с юга. Течение, проходящее с севера, встречается с южным, и образует некие завихрения. Возникает образование малых воронок. Самые мощные из этих небольших воронок как раз и носят названия - Сцилла и Харибда. Особо сильные водовороты происходят во время полнолуния. Возможно, древние моряки действительно испытывали страх при виде этих явлений и сваливали всё на вымышленных чудовищ.

Однако древнеримский поэт Вергилий Марон считал, что Сцилла и Харибда существуют на самом деле, и что под ними имеются ввиду именно морские чудовища, а не природные явления. Он описывал в деталях, что в пещерах неподалёку от побережья обитает Сцилла, «от воя которой всюду рушатся скалы». Но доказательств реального существования чудовища просто не существуют. Так что скорее всего, и здесь мы имеем дело с авторской фантазией.