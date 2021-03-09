Мы ещё мало знаем о собственной планете, но уже рвёмся на другие. История Земли и наш современный мир содержат множество тайн

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 марта 2021, 23:32 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В последнее время человечество тратит уйму ресурсов на военную промышленность и на развитие интернета.

В основном, огромное количество затрат идёт на оборону тех или иных государств. Почти везде идёт речь о заканчивающихся ресурсах на планете и скором выходе за пределы Земли. Очень часто можно услышать разговоры о наличии во всём мире нескольких противоборствующих блоков, о колониях на Марсе и Луне, а также о ресурсном противостоянии фракций. Из-за этого наука, как правило, не движется в нужном направлении. Вся энергия направляется на возможный военный конфликт. Но никто серьёзно не занимается реальными научными исследованиями, которые бы тоже пошли во благо человечества. Такие дисциплины, как исследование древних цивилизаций, артефактов из давно забытых времён или изучение океанических просторов, уже давно не популярны. А ведь сколько интересного там можно всего найти, если хотя бы вложиться в это дело с должной серьёзностью!

Илон Маск и другие миллиардеры тратят миллиарды евро на расширения космической программы. О полётах в космос мечтают практически все. Но люди очень часто забывают, что самая главная загадка для них ещё не разгадана. Самая главная тайна – это наша собственная планета, на которой ещё можно обнаружить множество всего интересного. Не исследован толком животный мир океанов. С каждым годом учёные сталкиваются с новыми видами животных. Но серьёзные программы исследований по этому поводу не проводятся. Не исследовано, в общей сложности, океаническое дно, а ведь на его изучение вполне можно было бы направить несколько миллиардов. Возможно, на дне люди бы обнаружили много полезных элементов, а возможно даже, и такие минералы, которые ещё не занесены в таблицу Менделеева. Мы толком не знаем, как именно появились на свет и привыкли доверять теории Дарвина. Однако теория Дарвина – это лишь гипотеза, созданная человеком, жившим в 19-м веке. При этом, данный эксперт не раз сомневался в своих суждениях.

Как именно на Земле появились люди? Многие сразу же ответят фразами из учебников или религиозной литературы. Людей создал Бог или же человек появился, благодаря эволюции. А как именно зародилась жизнь? Религиозные ответят, что Всевышний породил вселенную, а учёные скажут про случайность или про возможное занесение жизни из космоса на нашу планету. Но а что такое жизнь в целом? И что такое «быть» или «жить»? Люди веками задавались этими вопросами, но ответов так и не получили. Так не лучше ли заняться тем, что действительно требует ответов, а не строить планы по уничтожению всяких «врагов» и не грезить о колониях на Марсе?! Человечество даже не может знать, как именно оно появилось. Как уже упоминалось ранее, многие люди пришли к выводу, что теория Дарвина – одна из самых объективных и адекватных, и приняли её, как должное. Но учение, распространённое в своё время великим британским учёным, ставилось под сомнение даже им самим, не говоря уже про последователей.

То, что человек якобы произошёл от обезьяны – это не стопроцентный факт. С таким же успехом можно сказать, что до Ледникового периода на Земле не было никаких цивилизаций, и это информация на сто процентов. Однако сразу же задаётся вопрос, а бывал ли кто из нынешних экспертов лично в то время, и имеет ли он право на стопроцентное отрицание существования доледниковых культур? Ответ – нет. Получается, что никто не имеет права на отрицание гипотез о древних цивилизациях? Именно так. Но этими исследованиями не занимаются всерьёз. Известно, что про события до Ледникового периода не раз писала Е.П.Блаватская (известная женщина-учёный, историк и антропософ) и даже создала новое учение, получившее название Теософия. Правда люди, занимавшиеся изучением «Тайной Доктрины» Блаватской, во многом не были профессиональными экспертами. Да и неизвестно, как именно Елена Петровна получала информацию о доисторических культурах и крипто-материках. Согласно одной из теорий, ей могли диктовать об этом собственные слуги, а согласно другой – она действительно связывалась с древнеиндийскими источниками, достойными обсуждения. Как утверждает «Тайная Доктрина», дарвинисты полностью ошибаются в своей теории. При этом сам Дарвин, по мнению теософов, прав в своей теории эволюции. Между тем, теософия и дарвинизм появились буквально в одно время и в одно столетие.

Современная наука почти ничего не знает об истинности положения материков. Люди заявляют, что изучили все геофизические данные Земли, но это далеко не так. В последнее время на планете наблюдаются аномалии, связанные с землетрясениями и катаклизмами. Учёные либо не разглашают нужную информацию, либо же просто не знают, что стало этому виной. А что до континентов и гипотетически существовавших частей суш, то этот вопрос даже не поднимается в учёных сообществах. Атлантида, Лемурия и Гиперборея бок о бок с континентом Му (Пацифидой) приравниваются к фантастике. Однако ни одно из учёных сообществ не организовывает профессиональных экспедиций по поискам крипто-материков. Ни один из нынешних миллиардеров не тратит огромные состояния на изучение доисторических находок. То, что люди могли создавать цивилизации задолго до Ледникового периода – это возможно, правда, так как об этом не раз упоминается в древних источниках. Отвергать стопроцентно такие гипотезы просто невозможно, так как опять же, никто не занимался серьёзными изучениями данного вопроса. На том же Тихоокеанском дне до сих пор могут находиться останки древнейших культур, но на такую глубину едва ли кто-то полезет.

Вывод из этого следует такой. Как говорил в своё время Сократ, «Я знаю то, что я ничего не знаю» . Возможно, он имел ввиду не только себя, но и всё остальное человечество. И вот, сегодня, даже несмотря на все технологические преимущества на нашей планете, люди до сих пор находятся в положении Сократа. Мыслитель прожил слишком много и пытался понять суть бытия и происхождения жизни, но не смог этого сделать. Нынешнее человечество не слишком далеко ушло от эпохи Сократа. Но если во времена древнегреческих школ философии технологии не позволяли серьёзно заниматься подобного рода исследованиями, то в нынешние дни это вполне возможно. Просто у современных людей нет такого желания. В нашем мире стали популярны лишь два термина – деньги и влияние. Эти две «химеры» убивают любую страсть к науке и познанию нашей собственной планеты. Никто не станет вкладывать миллиарды в то, что не принесёт в будущем прибыли или не расширит чьё-то влияние. А поиски древних цивилизаций или форм жизни на Земле могут поначалу приводить к фиаско, так как эти исследования очень сложны. Посему, едва ли в ближайшее время найдётся хоть кто-то, кто всерьёз займётся поиском ответов.

Что касается сегодняшней ситуации с наукой и тягой к познаниям, то всё очень и очень печально. Нынешние сверхдержавы тратят своё время и энергию лишь на возможную борьбу друг с другом. Крупнейшие магнаты Земли заинтересованы в основном в получении прибыли, даже если у них уже имеются сотни миллиардов. Учёные сообщества работают в основном с упором на военную промышленность и помогают правительствам в усилении вооружения. Изучение нашей собственной планеты не входит в планы сильных мира сего. И возможно, так будет продолжаться ещё очень длительное время.