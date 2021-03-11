Генерал в лабиринте коррупции. «Южный клан» возвращается на Северный Кавказ?

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11 марта 2021, 09:00 Михаил Тульский, президент исследовательского центра «Политическая аналитика»

Фото: nikatv.ru

Глава СР Миронов призвал внести в УК РФ изменения, по которым должностные лица, стоимость активов которых превышает декларируемые ими доходы на сумму от 5 млн рублей, получат лишение свободы на срок до 7 лет.

Инициатива эта, конечно, популистская. Но это как раз подтверждает то, что проблема коррупции в чиновничьей среде - одна из самых наболевших для современной России, и то, что именно на таких призывах к жесткой расправе с «чиновниками-коррупционерами» можно заработать дополнительные голоса избирателей, что именно такую ненависть испытывает большинство граждан к непонятно как обогатившимся чиновникам, которые всем остальным обогащаться не помогают, а нередко всеми силами мешают. Поэтому заявления об усилении борьбы с коррупцией являются главными лозунгами почти всех политических ораторов как правого, так и левого толка.

Это прекрасно понимает и сама власть, которая демонстрирует интенсивность борьбы с коррупцией и клановостью в государственном аппарате. Примером тому служат многочисленные уголовные дела против министров, губернаторов, мэров и множества чиновников рангом ниже.

В середине февраля «Коммерсантъ» написал о том, что в последние пару месяцев подали рапорты об отставке около десяти генералов, входящих в команду экс-полпреда в СКФО, бывшего замглавы Росгвардии, а ныне врио главы Дагестана Сергея Меликова. В отставку близкие к врио главы Дагестана высокопоставленные военные засобирались после того, как еще одному, по оценкам некоторых наблюдателей, близкому к Меликову силовику - замдиректора Росгвардии по тылу генерал-лейтенанту Сергею Милейко – были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению следствия, Милейко незаконно завладел нежилым помещением в подмосковной Балашихе, в котором его жена открыла салон красоты.

Кроме того, недавний зам Меликова (нынешнего главы Дагестана) Милейко проходит свидетелем по делу о хищении 680 млн рублей, произошедшего в результате поставок Росгвардии формы по завышенным ценам. Отметим, что генерал был отправлен в отставку после проведенной службой собственной безопасности Росгвардии проверки, результаты которой были переданы в следственные органы и прокуратуру.

В СМИ сообщалось о том, что Милейко может быть причастен и к махинациям в ходе поставок Росгвардии продукции мясокомбината «Дружба народов» и обувной компании «Фарадей».

Меликова и Милейко связывают давние отношения. В 2002-2008 годы Меликов командовал Отдельной дивизией оперативного назначения им. Дзержинского, а Милейко занимал при нем должность заместителя. В 2014-2016 занимавший пост полпреда президента в СКФО Меликов тут же трудоустроил Милейко в полпредство – также на должность своего заместителя. После перехода в 2016 Меликова в Росгвардию там же с 2017 оказался и Милейко. Оставили службу оба в 2019 году, после того как к работе Милейко в Росгвардии появились вопросы. К периоду работы Меликова в Росгвардии относится и сотрудничество службы со скандально известной строительной компанией МИЦ, получавшей подряды по ценам выше рыночных. Тогда же случился скандал в связи с тем, что Росгвардия закупила технику и средства охраны общественного порядка у принадлежащего оффшорам предприятия.

Впрочем, по мнению наблюдателей, уголовное преследование генерала Милейко очень мало повлияло на активность сформировавшегося вокруг Меликова так называемого «Южного клана», который был заметным участником рынка контрафактного алкоголя на Северном Кавказе, а потом переключился на реализацию коррупционных схем в сфере тылового обеспечения Росгвардии. Все тот же «Коммерсантъ» сообщает, что врио главы Дагестана Меликов планировал назначить своим заместителем по силовому блоку 1-го замглавкома Росгвардии, экс-начальника ГУ МВД РФ в СКФО генерал-полковника Сергея Ченчика, однако это назначение не произошло из-за того, что он не прошел согласование.

Зато Меликову удалось провести на должность главы Каспийска другого своего протеже – бывшего 1-го заместителя командующего Восточным округом Росгвардии Бориса Гонцова. Руководителем администрации главы республики и правительства Дагестана назначен Алексей Гасанов, ранее работавший помощником Меликова, когда он занимал полпредский пост. Сейчас Меликов активно продвигает в депутаты Госдумы от Дагестана близкого к нему экс-начальника УБЭП Дагестана, заместителя командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии Абдулхакима Гаджиева.

В период работы Меликова в Росгвардии коррупционные преступления не были редкостью. Так, в 2017 году в Краснодаре за взятку к 11 годам лишения свободы был приговорен подполковник Руслан Буряк. В 2018 году за аналогичное преступление в Санкт-Петербурге к 4 годам колонии строгого режима приговорили полковника Сергея Петрова. За получение взяток были задержаны начальник управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина и глава центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов. В 2019 году было возбуждено уголовное дело о взятке за ложные диагнозы в отношении четырех врачей главного госпиталя Росгвардии.

Существующие в отношении Меликова подозрения в коррупции вызывает, в частности, факт приобретения в 2015 году семьей чиновника в собственность элитной недвижимости в жилом комплексе премиум-класса «Новый Арбат». Стоимость зарегистрированной на имя жены Меликова – Галины - квартиры площадью около 200 квадратных метров оценивается более чем в 140 миллионов рублей. При этом основную часть доходов семьи в тот период составила выручка от продажи двух квартир в Марьино на общую сумму около 33 миллионов рублей, что и близко не соотносится со стоимостью приобретенной Меликовыми новой недвижимости.

Элитную квартиры в «Новом Арбате» семья Меликова, в ту пору занимавшего пост полпреда президента в СКФО, купила, что характерно, у бизнесмена Игоря Шушарева, которого называют теневым королем алкогольного рынка. Этот факт даёт основания для версии, согласно которой премиальная квартира в «Новом Арбате» могла быть взяткой Меликову от участников рынка контрафактного алкоголя, действующих на Северном Кавказе. По другой версии, квартира могла быть передана чиновнику за лоббирование интересов одного из кланов в борьбе за передел сфер влияния в Дагестане, которая с новой силой разгорелась в период работы Меликова полпредом.

Как считают эксперты, в должности замглавы Росгвардии Меликову удалось поставить на важные позиции в службе подконтрольных ему людей и сформировать вокруг себя своего рода экосистему, и, видимо, считал, что уже обладает достаточными ресурсами для того, чтобы увеличить свое влияние. «Коммерсантъ» писал, что Меликов в тот период «во многом определял кадровую политику Росгвардии, вел себя достаточно независимо от главкома, позволяя себе порой даже ставить под сомнение его решения».

После увольнения Меликова из Росгвардии позиции его ставленников в руководстве службы прогнозируемо ослабли, следствием чего и стало увольнение ряда высокопоставленных силовиков. Некоторым из них Меликов уже смог найти применение на новом месте работы. Вполне вероятно, что и другие представители «Южного клана» так или иначе переберутся в Дагестан, в случае если Меликов сможет превратиться из нынешнего и. о. в избранного полноправного главу крупнейшей кавказской республики.

Несмотря на то, что Меликов показывает себя человеком, в первую очередь нацеленным на решение практических задач, сулящих прямую экономическую выгоду, он в то же время не лишен и своеобразного честолюбия.

В Башкирии представители общественности потребовали отменить пролоббированное нынешним врио главы Дагестана решение местных властей о наименовании одной из улиц Уфы именем отца Сергея Меликова – Алима. По мнению общественников, полковник Алим Меликов, командовавший в Уфе конвойной частью, не имеет достаточных заслуг перед республикой, чтобы его именем называть улицу.

Наоборот, с ним связана трагическая страница в жизни Башкирии. В 1986 году военнослужащие части, которой командовал Меликов-старший, не выдержав издевательств и дедовщины, которые вряд ли могли иметь места без попустительства командира, устроили вооруженный побег и захватили пассажирский самолет с целью улететь за границу. В момент захвата в самолете находилось 80 человек, которые стали заложниками. Естественно, побег за границу не удался, самолет был взят штурмом. В результате инцидента погибли 4 человека.

Других заметных фактов, связанных с именем Алима Меликова, большинство уфимцев припомнить не могут – поэтому и не считают, что его именем должна быть названа улица в их городе.

Сложно рационально объяснить, чем обусловлено настойчивое желание Сергея Меликова назвать именем отца улицу в Уфе. Не исключено, что это связано с желанием укрепить свой личный пошатнувшийся в последнее время авторитет.