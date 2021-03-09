Проект «Зеетойфель» – секретное вундерваффе Третьего Рейха

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9 марта 2021, 12:33 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: соцсети

Военная машина Гитлера в последние годы Второй Мировой работала буквально на износ. Мечтами безумца, возглавляющего Третий Рейх, были полное порабощение всей планеты, а также подчинение всех имеющихся государств. Адольф Гитлер продолжал развивать технологии и задействовать сотни учёных. Соответственно, в проектах были самые, что ни есть, чудеса технологического прогресса. Одно из них – это «Зеетойфель», также известный, как сверхмалая подводная лодка, умеющая ездить по земле. Это устройство именовали амфибией.

По замыслу разработчиков «Зеетойфель» должен был сам опускаться под воду с любого побережья. На земле он должен был передвигаться на танковом шасси. Когда экипажу был нужен отдых, машину планировалось выводить на пляж. Экипаж же состоял всего из двух человек.

Длина мини-субмарины достигала до 14 метров. Шасси приводился в действие, благодаря автомотору в 80 лошадиных сил. Гребной винт же управлялся электромотором. Вооружение у «Зеетойфеля» было довольно мощным. Он имел при себе две торпеды (планировалось также оснастить подводными минами), пулемёт и даже огнемёт. Главным предназначением устройства были морские диверсии против флотов неприятеля или против вражеских подводных лодок. Задействовать «Зеетойфели» планировалось лишь в ночное время. В дневное их довольно легко было обнаружить. Лодку хотели использовать ещё в 1944 году, но учёные выяснили кое-какие изъяны. Дизельному движку не хватало мощности, а гусеницы шасси просто-напросто застревали. Поэтому создатели решили переработать своё творение. Гитлер планировал запустить модернизированную серию «Зеетойфелей» в 1945 году.

Но ни один из задуманных планов Рейха не осуществился. В 1945 году началось массированное наступление Союзников и СССР, и Берлин оказался под осадой. Третий Рейх уже не мог себе позволить отвлекаться на какие-то секретные проекты и тратить на это ресурсы. В итоге, «Зеетойфели» так и не были запущены в ход, и остались лишь в проектах разработчиков.