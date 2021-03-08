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Мальстрём и Наруто – самые большие водовороты в океане, но это далеко не предел

, 00:21 , Журналист

Мальстрём и Наруто – самые большие водовороты в океане, но это далеко не предел
Фото: cоцсети

Гигантские водовороты в океане, затягивающие в своё нутро тысячи кораблей и даже самолёты, конечно же явление недоказанное. Но всё же большие водовороты существуют и научно доказаны. Самые крупные из всех существующих на Земле являются Наруто и Мальстрём. Наруто – это целая совокупность водоворотов, находящаяся в проливе Наруто в Японии. Они появляются неподалёку от острова Авадзи. Сильное течение два раза в день увеличивает, а затем по такой же схеме уменьшает уровень воды во Внутреннем Японском море. Из-за необычайной узости пролива по четыре раза в день вода там течёт со скоростью до 15 километров в час, что считается очень большой скоростью. Весной во время половодья скорость воды достигает аж 20 километров в час. Водовороты вследствие этого могут быть до 20 метров в диаметре. Всё же корабль они затянуть не смогут, но группе рыбацких или туристических лодок уже спокойно не пройти.

Наруто
Наруто

 Следующим крупным водоворотом является Мальстрём, уже успевший стать «участником» множества моряцких сказаний и легенд. Находится он в проливе Москенстраумен у северо-западного побережья Норвегии. Возникает он из-за сильного взаимодействия приливных и отливных волн. В результате образуется система сложных завихрений. О Мальстрёме упоминали ещё в 16-м столетии и называли его опасным водоворотом для моряков. Впрочем, свою опасность для судов он представляет и поныне. Водовороты опасны тем, что появляются во множественном числе и не дают возможности нормальному проследованию кораблей. Катамараны и обычные лодки будут бессильны против таких завихрений. Во времена викингов Мальстрём явно представлял собой пугающее явление для мореплавателей. Древние норвежцы не раз испытывали трудности при переходе через Москенстраумен и описывали об этом в хрониках. Для тогдашних деревянных драккаров такие водовороты считались настоящими катаклизмами. Они спокойно могли отправить на дно даже укреплённый и хорошо оснащённый корабль (в особенности, если это была ладья). Соответственно и страхи местных жителей по поводу опасности Мальстрёма вполне обоснованы.

Мальстрём
Мальстрём

Что до громадных водоворотов, появляющихся в фантастическом кино, то это очень спорный вопрос. Некоторые моряки говорят, что видели лично подобные явления. К тому же согласно данным учёных, такие водные завихрения вполне могут появляться. Но до сего момента ни один из гигантских суперводоворотов, способных утягивать в своё лоно целые флотилии, не был зафиксирован на Земле.

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