Мальстрём и Наруто – самые большие водовороты в океане, но это далеко не предел

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8 марта 2021, 00:21 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Гигантские водовороты в океане, затягивающие в своё нутро тысячи кораблей и даже самолёты, конечно же явление недоказанное. Но всё же большие водовороты существуют и научно доказаны. Самые крупные из всех существующих на Земле являются Наруто и Мальстрём. Наруто – это целая совокупность водоворотов, находящаяся в проливе Наруто в Японии. Они появляются неподалёку от острова Авадзи. Сильное течение два раза в день увеличивает, а затем по такой же схеме уменьшает уровень воды во Внутреннем Японском море. Из-за необычайной узости пролива по четыре раза в день вода там течёт со скоростью до 15 километров в час, что считается очень большой скоростью. Весной во время половодья скорость воды достигает аж 20 километров в час. Водовороты вследствие этого могут быть до 20 метров в диаметре. Всё же корабль они затянуть не смогут, но группе рыбацких или туристических лодок уже спокойно не пройти.

Наруто

Следующим крупным водоворотом является Мальстрём, уже успевший стать «участником» множества моряцких сказаний и легенд. Находится он в проливе Москенстраумен у северо-западного побережья Норвегии. Возникает он из-за сильного взаимодействия приливных и отливных волн. В результате образуется система сложных завихрений. О Мальстрёме упоминали ещё в 16-м столетии и называли его опасным водоворотом для моряков. Впрочем, свою опасность для судов он представляет и поныне. Водовороты опасны тем, что появляются во множественном числе и не дают возможности нормальному проследованию кораблей. Катамараны и обычные лодки будут бессильны против таких завихрений. Во времена викингов Мальстрём явно представлял собой пугающее явление для мореплавателей. Древние норвежцы не раз испытывали трудности при переходе через Москенстраумен и описывали об этом в хрониках. Для тогдашних деревянных драккаров такие водовороты считались настоящими катаклизмами. Они спокойно могли отправить на дно даже укреплённый и хорошо оснащённый корабль (в особенности, если это была ладья). Соответственно и страхи местных жителей по поводу опасности Мальстрёма вполне обоснованы.

Мальстрём

Что до громадных водоворотов, появляющихся в фантастическом кино, то это очень спорный вопрос. Некоторые моряки говорят, что видели лично подобные явления. К тому же согласно данным учёных, такие водные завихрения вполне могут появляться. Но до сего момента ни один из гигантских суперводоворотов, способных утягивать в своё лоно целые флотилии, не был зафиксирован на Земле.