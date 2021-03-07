Аримия и Тартария – правда или вымысел?

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 марта 2021, 22:19 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: chitalnya.ru

По мнению некоторых мистификаторов-славянофилов, задолго до Ледникового периода на Земле существовали могущественные империи, владевшие целыми континентами. Наверное, каждый сейчас уже наслышан о государствах, вроде Аримии и праславянской Великой Тартарии (или Империи Асуров).

Конечно же большинство серьёзных учёных не воспринимают такие теории. На самом деле – они в чём-то правы. Всё дело в том, что заявления о якобы громадной империи древних русичей, существовавшей на Севере, никем не доказаны. Но это не мешает некоторым любителям панславизма и мистики верить в эту мифологию. На деле же доказательств просто нет. То же самое и про Аримию, которая уже успела стать известной среди любителей поискать в сетях интересные факты.

Для начала стоит разобраться, а что такое, собственно, Аримия? Согласно источникам некоторых псевдоисторических сайтов, Аримия также называлась Великим Драконом или Империей Дракона. По сути, это пракитайская цивилизация, существовавшая за целые тысячелетия до Ледника. По одним данным, оно возникло за сотни тысяч лет до нашей эры, по другим за полсотни, а по третьим, за 10-15 тысячелетий. Любители фантастических теорий приравнивают победу могучего Георгия Победоносца к победе Праславянской державы над Аримией. И правда, на изображении действительно есть всадник, поражающий дракона. Но миф о Георгии Победоносцев никак не связан со славянами. Поэтому снова панслависты ошибаются. Никакой символичности в пользу славян и китайцев победа Святого Георгия не несёт. Это всё равно, что сравнивать Александра Македонского и Льва Давыдовича Троцкого, или же заявлять про то, что фараон Тутмос при осаде Мегиддо получил Орден Красного знамени.

Также любители Аримии уверяют, что их фантазии связаны с древними Ведами и авестийскими хрониками. На некоторых сайтах можно наткнуться на то, что древнеперсидский бог зла Ариман может быть связан с Аримией, то есть с Китаем. При этом Асур (или как они называют его, Ас – Бог, живущий на Земле и Ур – благодатный) у них приравнивается к древнеславянскому князю, который якобы заключал договор с Великим Драконом. Нередко подобные хроники могут восприниматься энтузиастами за реально существующую мифологию, а в некоторых случаях даже за правду. Но на самом деле все эти пишущие люди об Аримии и легендарной Славянской империи до Ледника – не настоящие учёные, а обычные фантасты. Печально только видеть то, что эта фантастика порою воспринимается за настоящую реальность. И от этого утрачивается интерес к реальной истории. Нельзя признавать все эти сведения за истину, особенно если они созданы, благодаря фантазии.

Отвечая на вопрос, существовала ли Аримия на самом деле – можно сказать следующее: скорее нет, чем да, а возможно и просто нет. На самом деле, мы не можем знать, что именно существовало до Ледника, и были ли тогда цивилизации вообще. С таким же успехом можно заявлять, что динозавры стопроцентно жили вместе с людьми, или, что пирамиды были построены атлантами с помощью робототехники. Настоящих доказательств не существует, да и едва ли они появятся в ближайшее время. Поэтому настоятельно советуем доверять в этом деле не фантастам и не псевдоисторикам, а настоящим учёным мужам, которые действительно вкладываются в изучение древних цивилизаций и посвящают этому всю свою жизнь. Настоящий историк тщательно исследует все материалы сверху донизу, и лишь потом строит какие-то свои предположения.