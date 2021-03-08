Оман - оазис в пустыне

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8 марта 2021, 00:05 Иван Иванов, кандидат исторических наук, автор романа "Дети империи"

Фото: cоцсети

Символом и залогом благополучия своей страны жители Омана называют парадные двери Национального банка, отлитые из чистого золота. Их стоимость превышает 12 миллионов долларов. Впечатляет. Именно они всплывают в памяти, когда мыслями возвращаешься в процветающий Cултанат.

Есть на свете страны, которые вроде бы поставлены природой в не совсем неблагоприятные условия, перегружены, казалось бы, массой нелегких проблем. Но когда пристальнее всмотришься в их жизнь, то видишь, сколь перспективно их будущее. Главные их козыри - национальное достоинство, патриотизм, бережное, хозяйское отношение народа и руководства к вопросам развития и использования национальных ресурсов. В таких странах не бросаются в крайности. Они выглядят очень уравновешенными, не забегают вперед, не предпринимают легковесных реформ, а скромно, без лишних слов решают насущные задачи развития, реального подъема жизненного уровня всего населения. К такого рода государствам относится Оман.

Во внешней политике они не гнутся перед авторитетами, а исходят только из своих национальных интересов. Не о том ли говорит, к примеру, принципиальная позиция Омана по отношению к любым насильственным акциям?

Эти хлебосольные оманцы

Достаточно разделить с человеком трапезу, чтобы понять обычаи его народа, его характер. Особенно на Востоке, где прием пищи - проникнутый уважением, почти священный, старинный ритуал.

... Адиль пригласил нас на обед в свой белоснежный коттедж в Курайате, и заботливо вполголоса подсказывал все время, как себя вести. Быть радушным хозяином в Омане - целое искусство. Разработанное веками до мелочей гостеприимство ценится здесь как благодеяние.

Едва мы вышли из автомашины, как нас по очереди вышла встречать целая процессия, в которой усматривалась четкая иерархия. Первым нас приветствовал его дед, потом отец, за ним мать и, наконец, подбежали поздороваться младшие братья, сестры и племянники Адиля.

При входе в дом принято снимать обувь, только не следует показывать хозяевам пятки - это считается неуважением. Стол, а вернее ковер, был накрыт в просторной гостиной. Вместо стульев по периметру были раскиданы белые подушки. Подняв глаза, я встретил проницательный взгляд дружелюбного оманского султана Кабуса бен Саида, который к огромному сожалению всех оманцев ушел из жизни в январе 2020 года. А до этого долгие десятилетия был верховным правителем. Его, казалось, забавляли наши не слишком успешные попытки вальяжно расположиться на ковре, облокотившись на подушку. Помимо фотографии Султана, на стенах были картины сестры нашего хозяина, среди которых не было ни одного портрета - исламская традиция запрещает изображать человеческие лица, что, конечно, наложило отпечаток на развитие национального художественного искусства. Кроме того, висели фотография офицера, одного из родственников, грамоты и медали, завоеванные Адилем, форвардом местной футбольной команды.

Для начала в первую же минуту из большой турки (она же - джазве), разогреваемой на углях, нам разлили кофе в чашечки чуть более наперстка и подали манго, бананы, цитрусовые, финики. По обычаям, было бы оскорблением хозяину отказаться от напитка. Кофе пьют без сахара, иногда с добавлением кардамона.

Кофе был очень крепкий, но приятный. Он сразу взбодрил. Младший брат Адиля предложил нам выпить еще. Я согласился, а Адиль мягко повел чашкой слева направо. Такой жест означает, что ему достаточно.

От третьего наперстка отговорил хозяин:

- Поберегите сердце. Трех таких чашечек довольно, чтобы потом не спать всю ночь, - промолвил он.

На ковре поставили на пол огромное блюдо риса с курицей, напоминающее узбекский плов, а также салат из зелени. Рис называют здесь «иш». Его окропляют толикой розовой воды, придающей ему восточный аромат и непередаваемый вкус.

Кухня в Омане фантастическая и завораживает одними сказочными названиями блюд: машбу, ашар лефет, куварма ала даджадж, шебех рубайан, шува шахана, шорба..., - которые сами по себе возбуждают аппетит и воображение. В пищу добавляют разные сочетания специй - кардамон, имбирь, корицу, перец, куркуму, шафран. Без специй Восток немыслим. И рис, и шашлык таяли во рту.

- Ешьте, не торопясь. В оманском доме не едят быстро: это считается знаком неуважения, - подсказал бдительный суфлер. - И еще не слишком много разговаривай, ибо у нас говорят: «Аппетит приходит с первым куском, а ссора с первым словом».

Наверное, в этом кулинарно-этическом кодексе отражен не только культ пищи, но и некоторые установления гигиены питания. И еще одна важная деталь в здешнем протоколе. Левшам в Омане придется переучиваться. Если еду, которую подает хозяин, принято есть руками, то это следует делать только правой рукой.

Человек и пустыня

Все, что увидели и узнали в первые дни пребывания в Омане, было лишь предисловием к выезду в пустыню. Это не только главная достопримечательность страны, но и фактор, оказавший глубокое влияние на формирование национального характера. В одиночестве среди бескрайних песков посещает какой-то особый покой, отрешенность от суеты, всего мелочного и желание задуматься над смыслом жизни. Хорошо бы это ощущение сохранить на всю жизнь...

Малолюдная песчаная пустыня в центре Омана, зажатая между причудливых очертаний горами с севера и юга, именуется, если брать ее в целом Аравийской. Однако у большинства ее частей есть свои имена. Вопреки представлению дилетанта пустынный ландшафт разнообразен. На севере простирается каменисто-песчаная равнина в разноцветных пятнах от красного и бордового цветов до зеленоватого и пыльно-серого. Пятна явно зависели от того, какие породы выветривались в этом месте.

Южнее, ближе к Саудовской Аравии, в пустыне Руб-эль-Хали («Пустая четверть» в переводе с арабского) появляются дюны высотой выше десятиэтажных домов, а порой, как нам рассказывали, достигающие даже 300 метров. Их формы причудливы - в виде полумесяца, купола или иногда звезды. Они перемещаются со скоростью 30 метров в год. Именно в этом царстве вечного зноя - солнечный диск решетом не закрыть, говорят арабы - добывается львиная доля нефти, на которой зиждется процветание страны.

Безжизненная лишь на первый взгляд пустыня при ближайшем рассмотрении оказывается не такой. Там водятся антилопы, шакалы, гиены, зайцы, пресмыкающиеся. Нам попалась на глаза голубая ящерица. Где-то ползала рогатая гадюка или, как ее называют, аравийская кобра.

Под сенью монархии

На фоне бесплодной пустыни и выветренных гор мы обнаружили цветущую энергичную страну, быстро развивающуюся вопреки экстремальным природным условиям. Оман - абсолютная монархия, вроде бы формально авторитарное государство, но в данном случае, на мой взгляд, это не недостаток, а, напротив, преимущество. И демократии здесь, в сущности, больше, чем в иных государствах, именующих себя демократическими.

В основе всей жизни в нем заложено вековое уважение к старшему - старшему по возрасту или положению. На верхней ступени находится Аллах, все оманцы - ревностные мусульмане. Они гордятся, что их предки приняли ислам в начале VII века, еще при жизни пророка Мухаммеда. Большинство населения, насчитывающего более ста племен, принадлежит к мусульманской ветви ибадитов. Чувство локтя здесь необыкновенное. Еще в прошлом говорили, что община способна существовать и без имама, может низложить и даже уничтожить правителя, если его политика не отвечает интересам большинства.

В столице - Маскате более 60 мечетей, однако в отличие от Каира их не сразу заметишь, так как ибадиты в основу своего учения положили и стремление к упрощению обрядов ислама, возвращение им простоты, существовавшей при пророке Мухаммеде, поэтому мечети не перегружены украшениями. Главенствующее положение в стране занимает Султан Хейсам бен Тарик Аль Саид. Авторитет его неоспорим.

- О руководителях судят не по словам, а по делам, - сказал нам пожилой учитель Шариф в Маскате.

Ныне, когда в представлении многих на Западе Ближний Восток выглядит небезопасным местом на Земле, пораженным насилием, где подвергают дискриминации женщин и меньшинства, где царят хаос и отсталость, Оман являет совсем иную картину - чистой, опрятной, ухоженной, приятной, стабильной, передовой страны, в которой работает социальный лифт, и созданы благоприятные возможности для всех ее граждан. Султанат - одна из самых терпимых стран в регионе. Там построены церкви и индуистский храм. Он стал застрельщиком борьбы за права женщин, приняв их в состав Совета шуры Омана и разрешив им занимать должности министров.

Сегодня Оман покрыт автострадами протяженностью в тысячи километров, связан со всем остальным миром Интернетом, открыт для торговли и туризма. Там строятся современные транспортные хабы. Оман использует преимущество своего географического положения на главных судоходных линиях мира, связывающих Восток с Западом.

Памяти ближайшего друга

Свой первый и последний раз я был в Омане вместе со своим лучшим другом, генеральным директором нефтегазовой компании Роснефтегаз, почетным нефтяником России Иваном Меньшиковым. Несколько лет подряд он возглавлял также Российско-Оманский деловой совет при Торгово-промышленной палате РФ. К огромному горю его семьи, сотрудников, друзей, коллег и, конечно, моему, он скоропостижно ушел из жизни всего в 62 года. Для меня этот ужасный факт – безвозвратная потеря. Иван был сильным, умным, веселым, добрым человеком, который очень любил жизнь.

Мы были очень близки еще со школьных времен. Потом вместе учились в Институте стран Азии и Африки при МГУ. Иван углубленно изучал арабский, отлично знал несколько европейских языков. Мы всегда вместе проводили свободное время и у нас была бесшабашная и веселая юность. Получив отличное образование, также как и я, пошел в журналистику. Работал в тогда в очень престижном, профессиональном и влиятельном Агентстве печати Новости (АПН) cначала в Каире, а затем в Тунисе. Очень много и хорошо писал. Арабы его очень ценили. Даже руководитель Организации освобождения Палестины Ясир Арафат с удовольствием согласился дать ему интервью, хотя других журналистов этим не баловал.

Но пришли сложные 90-е. И Москва прекратила финансирование своих корреспондентов. А у Ивана была уже отличная семья, два ребенка – мальчик и девочка. И, вернувшись в Москву, он начал искать работу, которая могла бы хотя бы просто прокормить детей и жену – красавицу Марию.

К счастью, в ИСАА он получил и экономическое образование. В столице работы тогда не нашлось, и ему пришлось устраиваться менеджером на Владимирский тракторный завод. Каждый понедельник, засветло, он выезжал во Владимир, а поздним вечером в пятницу по разбитому в те годы Горьковскому шоссе возвращался в столицу. Его умения, способности и целеустремленность заметили. И Иван начал свой путь наверх уже в ряде инвестиционных компаний и банков. Специализировался в области нефтегазовой отрасли. И вскоре стал вице-президентом ТНК-Би-пи, а после многих лет работы там уже возглавил Роснефтегаз. Но первая любовь – самая сильная. Поэтому он создал и раскрутил Российско-Оманский деловой совет при Торгово-промышленной палате РФ, куда и пригласил меня на позицию медиа-менеджера.

Естественно, что двери всех самых высоких кабинетов в Омане перед ним были всегда открыты. Благодаря его энергии и настойчивости совету удалось осуществить ряд очень важных и крупных проектов в Омане. Экономика Султаната построена таким образом, каждый риал на счету и приносит прибыль для страны. Богатые оманцы не тратят деньги на экстравагантную жизнь, а банки механически не наращивают свои активы - они вкладывают средства в развитие национальной экономики.

Главная статья национального дохода - нефть, добычу и переработку которой правительство совершенствует в интересах государства. В сутки в Омане добывается около миллиона баррелей. Нефть принадлежит правящей монархии, но на нее живет и народ, содержится государство, бесплатные здравоохранение и образование на всех уровнях. Всемерно развивается частное предпринимательство. Взят курс на диверсификацию экономики. Горючее в стране дешевле, чем вне Аравийского полуострова.

- Мы же сами добываем его и не должны обижать своих граждан, - пояснил нам один из руководителей нефтегазового комплекса в ответ на чисто российский вопрос.

Создана газовая отрасль. Для его переработки возведены самые современные заводы. Медные рудники Омана славились еще в глубокой древности. Государство владеет тремя четвертями акций меднорудной промышленности и предприятий, созданных на ее базе. Растет добыча хромовой руды, мрамора, соли, гипса. Построены цементные заводы. На подъеме металлургия и легкая промышленность. Провозглашенная цель сельского хозяйства страны с неблагоприятными, засушливыми условиями - удовлетворить внутренние нужды в продовольствии. Обрабатывается свыше 100 тысяч гектаров земельных угодий.

Ясно, что не одни только нефтяные деньги содействовали прогрессу Омана, который имеет меньший доход на душу населения по сравнению с другими странами Залива, за исключением, может быть, Бахрейна. Правительству Омана приходится распределять расходы на гораздо более обширной, разнообразной в географическом отношении территории, по площади приблизительно равной штату Нью-Мексико.

Предмет национальной гордости Университет имени султана Кабуса, основанный в 1985 году, где большинство студентов - женщины. Открыто множество других высших учебных заведений. Правительство намерено диверсифицировать экономику, прежде чем в Омане иссякнет нефть, что и поставило целью 90-процентную «оманизацию» рабочей силы - иными словами, заменить гражданами Омана большую часть из соотен тысяч иностранцев, работающих сейчас там.

С заботой о собственных гражданах

Но для осуществления этого, как заявил новый султан, Оману необходимо поднять образовательный и профессиональный уровень. Новые школы и частные университеты призваны сыграть ключевую роль в обучении людей таким профессиям, какие требуются частному сектору.

- Учите людей самим заботиться о себе - это самое важное дело, - подбодрил он руководителей частных университетов.

Восточный рынок

Говорят, что если хочешь восточный город, иди на рынок. Старинный рынок Сук эль Далам (сук теней) в Маскате - лицо всей страны и ее экономики, не только торжище, но и социальная площадка. Группы друзей в белых ниспадающих халатах, ажурно вышитых шапочках или в тюрбанах, иногда с серебряными украшенными хунжа - кинжалами оживленно обсуждают там новости, предстоящие свадьбы в семье или игру футбольной команды.

Приятно пахнет амброзией. Остановились перед торговцем элексирами и снадобьями. Перед ним на циновке было разложены травы, корешки, масса специй, знаменитый оманский ладан, пузырьки с духами. Со смехом Ахмед (так он назвался) протянул мне пучок травы, перемешанной с какими-то побегами.

- Приготовьте настой, пейте, заедая финиками и манго - и ни одна болезнь не пристанет к вам, а жены будут от вас без ума, - хохотнул он.

Здесь все делается изящно, с милыми шутками и прибаутками. На Суке продается все - от иголок и гвоздей до подержанных мерседесов. В торге можно сбросить половину запрошенной цены, а можно и получить вслед хмурые неодобрительные взгляды за тупость и несговорчивость.

Поражает невообразимый выбор серебряных изделий, многие из которых принадлежат к седой старине и сказкам «Тысяча и одна ночь».

У оманцев огромная слабость к белому цвету, который по существу является национальным цветом местной одежды. Так вот на рынке утверждали, что здесь различают сто оттенков белого цвета. Есть ткани неповторимой белизны - глядя на них, только удивляешься способности людей творить такую неземную красоту.

Почитай старших

Обычай и традиция диктует если не все, то многое - и это понятно: глупо арабов заставлять жить по-американски (да и они не захотят этого). В любом доме главное лицо - старший: от него идет род. И вообще в семье с молоком матери прививается уважение к старшим.

- У нас такой закон: почитай старших - вас станут почитать младшие, - пояснил мне отец Адиля, лысеющий человек невысокого роста.

Старший сын является наследником. Адиль как раз был таким старшим сыном в своей семье. Ему и достанется родительский дом. Десять других детей его должны покинуть. При этом на старшего сына ложатся заботы о родителях и их безбедной старости. Оман похож на большую семью. Наш гид даже за тысячу километров от родного городка встречал родственников и знакомых. Часто мигал фарами встречным автомашинам, останавливался поговорить.

Интересно наблюдать, как путешествуют арабы. В Мекку ездят семьями. Около гостиницы останавливается кортеж из трех-четырех джипов и из них вываливается целая толпа галдящих детей и стеснительных женщин. Детей очень любят. Чинно шествует отец семейства в вышитой круглой шапочке и белых ниспадающих одеждах, а точнее в «дишдаше» - просторной рубахе с широкими рукавами - и в благородной расцветке кумбе - шапочке, расшитой изысканными узорами и орнаментами. Если человек принадлежит к племенной верхушке, то он обязательно накидывает на плечи «аба» - тонкий, почти прозрачный плащ из коричневой или светло-серой козьей шерсти и пуха.

В домах уютно - много кондиционеров, холодильников, всякой техники. За событиями в мире следят внимательно. Но о России знают мало. Более всего наслышаны о нас индусы на рынке. Они даже пробуют говорить по-русски.

В стране построены сотни прекрасных отелей самых престижных мировых сетей. Чудесно и море, пляжи. Но ждут здесь только состоятельных туристов. Особенно любят отдыхать здесь британцы и саудовцы. Но Султанат ждет и туристов из России. Здесь просто прекрасно, особенно в то время, когда в России холод, дождь и слякоть.