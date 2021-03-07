Планета «воет от усталости»? За 5 марта произошло более 100 землетрясений на Земле, но это ещё не конец

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7 марта 2021, 15:59 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: autogear.ru

Либо кора разламывается, либо Земля просто устала от людей. Вот такие предположения строят разного рода эксперты, особенно в последнее время. То, что случилось в начале марта этого года – привлекло внимание не только учёных со всего света, но и всевозможных мистификаторов, которые всегда были далеки от серьёзных исследований планеты. Буквально за одни сутки 5 марта было зафиксировано более 100 землетрясений в различных частях света.

Такого не случалось, пожалуй, очень длительное время, если не сказать, что никогда. Планет ведёт себя в последнее время очень странно и неестественно. Не исключён тот факт, что это ещё далеко не конец, и в скором времени нас ждёт очередное стихийное бедствие.

5 марта этого года учёные зафиксировали более 100 землетрясений и афтершоков. Толчки разной магнитуды заметили в Испании, Китае, Никарагуа, Турции, Японии и Исландии. Не обошли катаклизмы и нашу страну. Толчки в 6.1 баллов были зафиксированы у берегов Камчатского полуострова. Даже в Греции и то случилась тряска, но это было ещё накануне. В среду и четверг прошлой недели произошли сразу два землетрясения в греческом Элласоне, что само по себе – редчайшее явление. Из-за толчков в Новой Зеландии были объявлены угрозы цунами. Даже в Перу и Чили эту угрозу объявляло правительство. Более того, несмотря на мартовский период, в европейской части планеты всё ещё стоит зимняя погода. Что же на самом деле происходит с Землёй – пока не разглашается.