В Китае начнёт повышаться пенсионный возраст уже с этого года

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 марта 2021, 16:24 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Проблемы пенсионного возраста – вполне актуальны для стран с гибридными или диктаторскими режимами. В данном случае речь идёт о Китае, казалось бы коммунистической республике с некоторыми капиталистическими элементами.

С пенсиями там всегда было не всё в порядке. Более-менее адекватная ситуация была с городским населением. В городах на пенсию могли рассчитывать почти все люди, достигшие пожилого возраста (Напомним, в КНР пенсия с 60 лет у мужчин, и с 55 у женщин). Что касается деревень, то там ситуация намного сложнее. Старикам приходится рассчитывать, как правило, на своих родственников. Особенно тяжко приходится одиноким семьям или тем, у кого всего лишь один ребёнок. Обычно такие семьи претерпевают жизнь за чертой бедности, если это конечно можно назвать жизнью. Демографический кризис и борьбу с ним со стороны правительства никто не отменял.

Martin Black/Impact Photos globallookpress.com

И вот совсем недавно Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР, объяснил, что пенсионный возраст в стране будет повышаться, но при этом, процедура пойдёт поэтапным путём. Поднимать возраст выхода на пенсию планируется с 2021 по 2025 годы. Пока что информация о цифрах пенсионного возраста не разглашается, но в скором времени мы, возможно, получим новые данные. На сегодняшний момент известно только то, что несмотря на все нововведения КПК, пенсию в Поднебесной получают далеко не все пожилые люди. По некоторым данным, из 231 миллиона граждан старше 60 лет должные выплаты получают лишь 153 миллиона. Всему виной – специфика прописки в стране. Сельские жители, например, не могут работать в городах по ТК. Зарплату они получают в конвертах и не имеют возможности получать социальную страховку. Между тем, сельское население Китая составляет не менее 40 процентов.