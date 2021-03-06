Венесуэла запустит в ход банкноту в миллион боливаров, но это едва ли улучшит её положение

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 марта 2021, 15:48 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Carlos Barria / Reuters

В южноамериканской Венесуэле недавно было принято особое финансовое решение, про которое узнали многие страны мира.

В государстве решили ввести в оборот банкноту в 1 миллион боливаров. Уже с 8 марта 2021 года начнут поступать в обращение банкноты в 200 тыс., 500 тыс. И 1 миллион боливаров. На лицевой стороне всех банкнот будет четко изображен Симон Боливар, один из видных героев для Южной Америки начала 19 века, освободитель народа от испанского владычества и диктатор. Именно в честь него потом назвали целую страну. В Венесуэле его как и в других окрестных странах материка считают национальным героем. Что до новых банкнот, то их планирует печатать российская компания "Гознак", активно сотрудничающая с Венесуэлой и её режимом.

Источник фото: https://tjournal.ru

Напомним, что боливар как денежная единица была введена ещё в 2018 году после начала глобальной инфляции. Что до сегодняшней ситуации в государстве, то такими суммами едва ли будет пользоваться большинство людей, учитывая тяжелое экономическое положение и серьезную разницу доходности между представителями населения.​ 1 доллар США по нынешним меркам равен более 1.8 миллионов боливаров. Сейчас в Венесуэле инфляция поднялась до невероятного уровня, и это намного хуже, чем во все предыдущие годы. Уже три года эта страна находится в тяжёлом социально-экономическом кризисе. Плюс ко всему добавляется кризис политический. Президент Мадуро, вероятно нелегитимный лидер, продолжает управлять страной и распространять коррупцию. Против него настроена большая часть населения. Естественно это сказывается и на общей экономической ситуации.

​