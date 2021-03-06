Странные данные по коронавирусу из Китая

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6 марта 2021, 13:32 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Коронавирусные данные из Китая всегда вызывали, как минимум, недоумение. Всего лишь чуть больше 100 000 зараженных. Почти 90 000 выздоровевших.

И конечно странность вызвает загадочное число смертей. Смертность от коронавируса во всем мире просто шокирующая. Но Китай похоже что как-то отделяется от остального мира. Данные из КНР всегда вызыапли сомнения. Они заставляли серьезно задумываться даже простых городских обывателей, не говоря уже об экспертах профессионалах, которые вирусу посвящали всю жизнь. В одних только Соединенных Штатах число умерших достигло отметки более чем в полмиллиона. Между тем в стране где впервые возник вирус - количество умерших не доходит даже до 5000. Сразу видно, что руководство Си Цзиньпина попросту занимается сокрытием данных и банальным увиливанием от ответов. До сих пор неизвестно откуда вообще пошел этот злополучный вирус, и кем он был создан.

Вероятно дело здесь в следующем факторе - в престиже и репутации. Просто КНР не желает подрывать свою репутацию 'безупречного бойца с заразой' и намеренно занижает данные, а если говорить точнее - умышленно скрывает информацию. На деле же число умерших там может спокойно достигать отметки​ в 1 миллион чедовек. Но когда это волновало Китайское правительство? Одна только культурная революция 70-х унесла жизни нескольких миллионов. То, что делает Си цзиньпин - это ничем не лучше, чем маоистская политика старых эпох. Поэтому не стоит​ удивляться столь загадочным китайским цифрам статистики.