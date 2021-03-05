Несмотря на неудачные испытания нового корабля​, Илон Маск верит в успех​

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5 марта 2021, 20:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Мечты сбываются, и не сбываются. В последнее время у Илона Маска они почему-то не осуществляются должным образом. Но как говорится, всему своё время.

4 марта прошло известие об очередной неудаче, связанной с космическими полётами. Завершились испытания прототипа космического корабля Starship SN10. Приземлился он вполне успешно, но потом через несколько минут со всей силы рванул. Взрыв был довольно мощным. К большому сожалению для Маска, данную операцию нельзя назвать успешной. Хотя при этом миллиардер написал в своей странице в Твиттере об удаче в приземлении аппарата.

Маск не отчаивается и считает, что его компания должна продолжать работу. Он также сказал, что искренне надеется на дальнейшие успехи в космических полётах. «Space X делает огромную работу», - говорит Илон Маск, «Однажды полёты на Starship станут обыденным занятием». Космический магнат не унывает и напротив, оптимистично реагирует на запуски кораблей. Многие считают, что с таким оптимизмом он действительно способен ввести нашу цивилизацию на новую ступень развития. И возможно когда-нибудь разговоры о колониях на других планетах перестанут быть фантастикой.