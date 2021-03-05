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Коронавирус, как оказалось, влияет на группу крови?

, 13:39 , Журналист

Коронавирус, как оказалось, влияет на группу крови?
Фото: соцсети

Как выяснили недавно учёные, коронавирус очень влияет на антиген А группы крови, влияющим на респираторные клетки. А группа также известна, как вторая группа крови. Люди, имеющие подобные характеристики, могут заболеть намного чаще, чем другие. У них очень большая уязвимость к новой форме коронавируса.

Этот вывод был сделан совсем недавно. COVID-19 тщательно исследовали учёные из Бостона, а затем опубликовали соответствующие сведения. Исследователи также проверили, как именно коронавирус прикрепляется к клеткам-хозяевам. Особенная реакция происходит в респираторных клетках, присутствующих в дыхательных органах. Работа над исследованием коронавируса и его влиянии на группы крови была проведена очень детально, но считать её завершённой не стоит.

Коронавирус, как оказалось, влияет на группу крови?

Учёные заявляют, что полученная информация не даёт гарантии, что на другие группы крови коронавирус будет действовать менее эффективно. Ничего не сообщается также о влиянии группы крови на степень тяжести болезни. Поэтому не стоит пока относиться к данным сведениям, как к стопроцентным. Коронавирус, возникший ещё в конце 2019 года, очень сложен для изучения, и программа по его детальному исследованию продолжается поныне. Многие эксперты до сих пор не могут понять, откуда именно произошёл COVID-19, и что же стало причиной его шокирующе быстрого распространения по Земле

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