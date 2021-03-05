Новая «порция» землетрясений на планете

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5 марта 2021, 07:45 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Очевидно, наша планета претерпевает серьёзные тектонические изменения.

В районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане было зафиксировано до 4-х землетрясений. Магнитуда их составила от 6 с половиной до 8 баллов. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома. На улицах городов образовались громадные пробки. На побережьях едва не дошло до паники. К тому же в Вануату и Новой Каледонии была объявлена угроза цунами. В ряде государств Тихого океана ожидаются цунами высотой до одного метра, а в некоторых местах до 3-х.

Помимо Новой Зеландии в мире произошло ещё одно землетрясений. На этот раз катаклизмы коснулись дальних границ нашей страны. Толчки магнитудой в 5 баллов были зарегистрированы у берегов Камчатского полуострова. Эпицентр землетрясений располагался в 82 км к западу от Паланы. Угроза цунами пока не объявлялась. Паника среди прибрежных городов не была зафиксирована. Но всё же серия землетрясений вызывает сильное беспокойство у учёных. С планетой давно происходит что-то неясное, и неизвестно, чем оно грозит человеческой цивилизации.