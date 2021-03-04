Дискуссии по поводу российско-болгарских отношений захлёстывают интернет Болгарии

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4 марта 2021, 21:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В последнее время в Болгарии то и дело идут разговоры на тему отношений с Россией. Особенно возросли споры после проникновения в сеть информации о планах Минобразования республики по введению уроков патриотического воспитания.

Также была опубликована статья в болгарской газете «Факты», где русские историки рассказали о своём мнении по поводу этого вопроса. Например, известный российский эксперт Вадим Трухачёв заметил, что пока в Болгарии у власти находится Бойко Борисов, дружественного подъёма в отношениях между странами ждать нечего. Другой же историк, Михаил Александров, сказал, что даже если НАТО нападёт на Россию, София не сможет оказать им реальной помощи. Многие аналитики также уверены, что болгары не будут воевать против своих «братушек».

Читатели «Фактов» уже написали множество комментариев к опубликованным материалам. Многие из них имеют особое мнение насчёт отношений с Россией. В комментариях появлялись даже откровенно враждебные к РФ люди, заявлявшие, что наша страна освобождала Болгарию лишь только раз, а в остальном – просто бросала её на произвол судьбы. Другие читатели винили во всём НАТО и её «преступную сеть», говорили о том, что правительство Болгарии состоит из «мафиозных агентов» и «врагов простого народа». Также были сведения об активной антироссийской пропаганде, которая ведётся в стране с давних времён. Однако есть и те, кто поддерживает именно Россию и сближение обоих народов. Эти люди утверждают, что с РФ следует дружить и явно не стоит забывать о великих подвигах русских солдат, которые спасали Болгарию от неминуемой гибели несколько раз.