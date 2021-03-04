Санкции продлены, Байден намерен продолжить противостояние

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4 марта 2021, 16:33 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: соцсети

В США пока не собираются забывать про все вопросы, связанные с Россией, и уж тем более с Украиной. На данный момент отношения между обеими сверхдержавами сохраняют определённый уровень напряжённости.

Совсем недавно президент США Джо Байден заявил, что не станет отказываться от санкционной политики своих предшественников и усилит давление на РФ. Пакет санкций, созданный ещё в 2014 году из-за Украинского вопроса и Крымского референдума, был продлён ещё на 1 год. Байден считает, что все эти ограничения должны сохраниться. В особом «чёрном списке» у Штатов до сих пор находятся крупные российские банки, предприниматели и должностные лица высшего ранга.

Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Судя по недавним заявлениям насчёт российских внутренних дел, Байден не собирается сбавлять напряжённость и намерен дальше продолжать противостояние. Все эти конфликты очень сильно сказываются не только на российско-американских отношениях, но и на взаимодействиях с Европейским союзом. Представители ЕС, как известно, активно поддерживают позицию США в данного рода санкционной политике и считают действия Байдена адекватными. В России же искренне надеются на скорейшее «затухание» всех дипломатических конфликтов с Соединёнными Штатами и их партнёрами.