Россия на распутье: великие реформы Александра I

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 марта 2021, 16:08 Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист

фото из открытых источников

Александр I остался в истории, как великий реформатор. Буквально с первых дней правления он начал проводить реформы (сенатская, министерская, образовательная и прочие). Создал Государственный Совет.… Его запомнили, искусным политиком и дипломатом, он мог заключать любые соглашения…, его последователи есть и сегодня. Это его реформы и обещания с лёгкой руки А.С. Пушкина превратились в сказки («Noel» 1818 г.).

… Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой,

Над нами царствовал тогда.

А.С. Пушкин, 10-я глава «Евгения Онегина»

Но личность в истории определяют не поэты, а историки. Чем интересна личность этого Российского Императора, которого назвали «северным сфинксом»?

(12)24 марта 1801 г., 220 лет назад, на Российский престол вступил Александр I (1777-1825 гг.), находящийся у власти 24 года и определивший большой исторический период не только в рамках России, но и Европы.

Надо отметить, что первая четверть 19 века, как и нынешнего 21 века, - наиболее сложный, насыщенный противоречиями и своеобразным драматизмом период в истории императорской России.

Общую характеристику того периода можно озаглавить – «Россия на распутье» - между самодержавно – крепостническим строем русской государственности и русских общественных отношений и поисками новых форм социально-политической организации страны, соответственно назревшим и остро ощутимым потребностям развития её материальных и культурных сил. Через более, чем два века, перед Россией стоят подобные проблемы. Тогда в центре интереса к той эпохе у историков стояла личность Императора Александра I. А кто сегодня? Этим и интересна ныне личность Александра I.

Александра I прозвали «северным сфинксом», как бы отказываясь разгадать загадку его личности. Отзывы того времени любопытны и ценны при всей своей неопределённости и противоречиях, как отражение того бытового впечатления, какое производил Александр на всех, имевших с ним дело, на каждого по своему. Здесь в действие включается принцип – На всех не угодишь!

Драма русской исторической жизни, как и личная Императора, разыгрывалась в тесной связи на фоне огромного европейского кризиса наполеоновской эпохи. «Противоречия» и «колебания» Александра I были живым отражением колебаний и противоречий в борьбе основных течений его времени. Более восприимчивый, чем творческий, темперамент сделал его особенным человеком своего времени. Только на фоне исторической эпохи становится несколько понятной индивидуальная психология таких натур…

П.С. Строганов, набрасывая заметки об Александре I в дни своего близкого сотрудничества с ним, писал: «Император взошли на престол с наилучшими намерениями – «утвердить порядок на возможно наилучших основаниях», но… Юность прошла, и из дальнейшего жизненного опыта настроение Александра I выражалось иногда такими суждениями: «Я не верю никому – говорил он, - я верю лишь в то, что все люди мерзавцы». Не напоминает ли это мысли и высказывания вслух некоторых современных политиков – «Народ у нас не тот!»…

Я не хотел останавливаться на хронологической жизни Александра I, хотя она и богата событиям.

Старший сын Павла I он занял Российский престол после убийства отца в результате дворцового переворота, когда ему было 24 года. Сразу начал проводить умеренно либеральные реформы, выработанные Негласным комитетом под влиянием М.М. Сперанского. Во внешней политике лавировал между Великобританией и Францией. В 1805-1807 гг. участвовал в антифранцузских коалициях. Вёл успешные войны с Турцией (1806-1812 гг.) и Швецией (1808-1809 гг.). При Александре I к России были присоединены Восточная Грузия (1812 г.), Азербайджан (1813 г.), большое герцогство Варшавское (1815 г.). После Отечественной войны 1812 г. возглавил в 1813 – 1814 гг. антифранцузскую коалицию европейских держав. Был одним из руководителей Венского конгресса (1814-1815 гг.) и организаторов Священного союза. К сожалению, все это не принесло ощутимой пользы России.

На этом фоне я попытался коротко остановиться на психологическом портрете загадочного Императора Александра I, даже смерть которого вошла легендой в нашу историю.

Как гласят научные разработки, подобные личности рождаются раз в сто лет. Возможно, и здесь история подбрасывает неожиданные штучки, ведь мы не знаем даты рождения подобного клона. Может быть, он уже среди нас?!

Р.S. Пример реформ. В чём причина безуспешных преобразований? Она заключалась во внутренней непоследовательности. Новые правительственные учреждения, осуществлённые или только задуманные, основаны были на законности, то есть идеи твёрдого и для всех одинакового закона, который должен был стеснить произвол во всех сферах государственной и общественной жизни, в управлении и обществе.

Но по молчаливому или гласному признанию действующего закона (правил) целая половина населения империи зависела не от закона, а от личного произвола владельца (барина ныне «бугра»), следовательно, частные гражданские отношения не были согласованы с основаниями новых государственных учреждений, которые были введены или задуманы.

История повторяется дважды – один раз в виде факта, другой в виде фарса. Не напоминает ли ныне длящиеся до бесконечности реформы, что сегодня чиновник (бугор) выполняет, роль барина, который тормозил реформы Александра I?