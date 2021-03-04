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4 марта 2021, 15:57 Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист

Фото: video.sportnk.ru

Ленд-лиз (сдавать в аренду) система передачи США взаймы или аренду оружия и военных средств, а также продовольствия и различных товаров странам-союзницам по антигитлеровской коалиции в годы второй мировой войны 1939-1945 годов. Закон по ленд-лизу был утверждён Конгрессом США 11 марта 1941 года и предоставлял Президенту США широкие полномочия в области взаимоотношений со странами союзницами в военных вопросах. 7 ноября 1941 г. президент Рузвельт подписал документ о распространении Закона и на СССР. В годы войны поставки по ленд-лизу получили 42 страны на сумму 46 млрд. долларов.

До сих пор остаётся неясным, а если говорить проще, пропагандистским, вопрос – Была ли помощь по ленд-лизу безвозмездной, или… за неё платили? Естественно, подход был индивидуальный, особенно к СССР.

Если подходить реально к этому вопросу, то 4% от размеров производства продукции на отечественных производствах СССР погоды не делали, хотя и были существенной помощью. Надо отметить тот факт, что соглашение о поставках в Союз по ленд-лизу США подписали только 11 июня 1942 г., когда был развеян миф о блицкриге. Говорить здесь о бескорыстной помощи не приходится, скорее о продуманном расчёте в свою пользу. Если в 1941-42 годах союзники ещё выясняли, как долго может продержаться Красная Армия и не попадут ли поставленные средства в руки Германии, то после Курской битвы стало очевидным, что время равновесия сил миновало, преимущество прочно перешло к Красной Армии. Фактическое лидерство в антифашистской коалиции также переходило к СССР.

Но война окончилась, победа была на стороне антигитлеровской коалиции, и в мире возникли другие реальности.

После войны США использовали систему ленд-лиза, связанные с ней вопросы урегулирования расчётов в целях экономического и политического проникновения во многие страны Европы и Азии, подчиняя их своему влиянию. Тема ленд-лиза широко освещена во всём мире, но основной упор сделан на цифры помощи и её положительной роли странам – союзницам, но в тени остаётся то, что ленд-лиз сыграл немаловажную роль на пути США к мировому лидерству.

Только твёрдая позиция СССР после войны в расчётах по ленд-лизу не дала возможности США влиять на дальнейшее развитие Союза, что, пожалуй, и явилось жесткой конфронтацией двух систем, лидерами которых тогда были СССР и США.

Если в послевоенный период СССР делал ставку на бескорыстную помощь пострадавшим от фашизма и развивающимся странам, то США привязывали их экономически с далеко идущими последствиями, используя и их зависимость по ленд-лизу. Дальнейший ход событий показал. Что расчётливая экономическая политика, хитрые расчёты против простодушной гуманной политики СССР, принесли удачу первой.

Я не хочу вдаваться в цифры помощи по ленд-лизу, её значении в победе, а хочу только напомнить, как это было 80 лет назад.

«Соглашение между Правительством СССР и США о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении воны против агрессии» было подписано в Вашингтоне в 2-х экземплярах 11 июля 1942 г. и было аннулировано в декабре 1946 г. Поставки проходили по трём маршрутам: тихоокеанский, транс иранский и арктический. Известен более всего арктический маршрут, благодаря его героическому освещению в литературе (Один «Реквием конвою РQ-17» В. Пикуля чего стоит? – В.К.) Надо признать, что и обратные конвои QP шли не пустыми. За период действия «Соглашения» СССР получил помощи на 9 млрд. 800 млн. долларов, большая часть которой была оплачена после войны.

В отношении СССР США выдвинули дискриминационные условия урегулирования расчётов по ленд-лизу. Они хотели поставить Союз в невыгодное положение по сравнению с другими государствами, получавшими американскую помощь по ленд-лизу. Неоднократные советско-американские переговоры по этому вопросу не привели к положительным результатам. Только в 1972 г. США согласились снизить сумму платежей и поставили это в зависимость от успехов в развитии советско-американских экономических отношений. Практическая реализация подписанных соглашений наталкивалась на противодействие США.

Такая волокита привела к тому, что долги по ленд-лизу перешли к новой России, которая, терпя разруху 90-х годов прошлого столетия, выплачивала долги по ленд-лизу. Долги по ленд-лизу были долгом Правительству США, то есть частью долга Парижскому клубу. Россия полностью погасила свою задолженность перед Парижским клубом 21 августа 2006 г. Это было на наших глазах, и чего это стоило, мы знаем. К слову, судьба китайского долга по ленд-лизу неясна до сих пор.

Читатель вправе судить сам – был ли ленд-лиз действительно бескорыстной помощью, или преследовал другие цели?