Армагеддон времён оных: об извержении супервулкана Тобы за 75 000 лет до нашей эры

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4 марта 2021, 08:35 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Супервулкан Тоба – один из самых «могущественных» вулканов на Земле, который в прямом смысле может подвергнуть человечество тотальному уничтожению. Расположен он на севере центральной части острова Суматра в Индонезии. Считается, что Тоба уже проделывал нечто такое около 75 000 лет назад. Также есть вероятность, что масштабное извержение супервулкана привело к гибели десятков тысяч людей, а может быть и больше. В те времена первые представители человеческой расы, согласно теории Дарвина, жили в Африки, и катаклизм вполне мог их коснуться. Глобальная катастрофа вероятно привела к смерти целых племён. В области древней Суматры могли произойти вымирания многих животных. Извержение несомненно привело к фатальным последствиям, сказавшимся на движении океана.

Геологические данные утверждают, что за время катаклизма было излито более 2800кмs магмы. Пепел от Тобы обнаружили учёные в отложениях африканского озера Малави. Само озеро находится за 7000 километров от Суматры. Получается, что извержение супервулкана затронуло все ближайшие материки. По нынешним меркам, это настоящий армагеддон, и именно это случилось в те древние времена. Мощность извержения Тобы в 20 раз превзошла мощность вулкана Тамбора, который выплеснул наружу лаву в 1815 году. Тогда это явление вызвало эффект глобального похолодания, из-за которого целый год не было тепла. При извержении Тобы же эффект был более серьёзный. Предположительно, выбросы пепла привели к созданию облаков, блокировавших доступ солнечных лучей к Земле. Также средняя температура планеты могла резко снизиться на целые десятилетия.

Ряд учёных отвергает теорию о влиянии Тобы на человеческую расу. Некоторые считают, что люди к тому времени уже покинули Африку. Мистификаторы и эзотерики строят предположения, что извержение суматранского супервулкана могло погубить древнейшие цивилизации, существовавшие в так называемые «прачеловеческие времена». Не исключено, что катастрофа могла спокойно затопить легендарную Лемурию или континент Му, который, по данным мистиков, находился как раз в районе Тихого океана. К тому же во многих мифологиях не раз упоминается нечто, вроде тотального армагеддона, только в разных вариациях. То, что случилось за 75 000 лет до нашей эры – это и есть тот самый апокалипсис. Только он не привёл к уничтожению Земли в целом, а лишь изменил некоторые её особенности.