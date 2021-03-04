«Хлеба и зрелищ» или неоправданная жестокость

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 марта 2021, 07:26 Владислава Сафонова​

Фото: cоцсети

Что объединяет петуха и быка? Как бы странно это ни звучало, но их связывает человек и беспомощность перед «монстром», который порой вырывается наружу и разрушает все вокруг себя. Когда в нас появляется эта жестокость? Почему? А главное, как бороться со своей темной стороной?

Откуда в нас эта жестокость?

Представьте, что у вас есть машина времени и вы можете переместиться скажем так на 2 миллиона лет назад. Что вы видите вокруг себя? Там, где вы привыкли наблюдать многоэтажки, сейчас возвышаются реликтовые деревья, где мчались машины, виднеются слегка протоптанные дорожки, а привычное вам серое городское небо наполнено разнообразными птицами.

Оглянитесь и вы найдёте тропу, которая ведёт вас к небольшой пещере. Внутри вы натыкаетесь на семью древних людей, вы видите женщин, детей, стариков. И у вас возникает вопрос: «А где же все мужчины?». Ответ на этот вопрос прост - они на охоте, добывают еду, защищают свою семью. Но не советую вам отправляться на их поиски, сейчас их ярость и жестокость находятся на пике, они вынуждены обращаться к своей темной стороне, иначе погибнут сами и обрекут на смерть свою семью.

Пара тысяч лет назад.

А теперь я предлагаю вам переместиться в Древний Рим. Вы вдруг оказались среди тысячи людей, загорелых, одетых в белые ткани и кажется чём-то взволнованных. Но осмотритесь вокруг, ступени из белого камня, полукруглая конструкция, а ниже сцена. Это же Римский Амфитеатр, а там внизу происходит кровавое представление. Атлетично сложённые мужчины в блестящих на солнце одеждах сражаются с дикими голодными животными, а после встают друг против друга.

«Какая жестокость», - можете подумать вы, но кто здесь действительно жесток? Те юноши, что убивают друг друга или же тот народ, что не может отвести взгляд от происходящего, а может те, кто все это устроил? Почему они занимаются такими ужасными вещами?

Пока вы рассуждали об этом, бой завершился, и победитель вдохнул с облегчением, а зрители довольные и спокойные стали потихоньку уходить. Заметьте, теперь им не нужно защищаться от диких животных, рисковать своей жизнью, но страсть к жестокости все также остаётся. Правители используют эти отвратительные зрелища для того, чтобы измученный и недовольный народ вдруг не сорвался с цепи, для того, чтобы он мог выплеснуть свою злость и агрессию, смотря представление, а не устраивая восстания.

Обратно в будущее.

Думаю, вы немного устали от невыносимой жестокости тех времён, поэтому предлагаю вам вернуться в настоящее, в своё мягкое кресло, комфортную квартиру, где все пропитано добром и уютом.

Сейчас отовсюду нам говорят быть добрее, учиться сочувствию и состраданию. И вроде бы все хорошо, гладиаторских боев нет, мужчины не рискуют своей жизнью на охоте, но что-то все же не так. Несмотря на все старания людей становиться лучше, гуманнее, отдельные моменты жестокости все же просачиваются в нашу жизнь. Дети, которые издеваются друг над другом в школе, и учителя, закрывающие на это глаза. Подростки, калечащие животных, взрослые разрушающие чужие жизни своими действиями или же бездействием. Все это присутствует в нашей жизни, будто за миллионы лет жестокость из одной формы перевоплотилась в другую.

Заглянув в исследование психологов Бороховых, вы узнаете, что эта черта характера существует на трёх уровнях:

-пассивная, когда человеку комфортно наблюдать за страданиями окружающих

-любопытствующая, когда человек хочет быть ближе к трагическим событиям

-активная, когда человек находит свою жертву и определяет уровень ее беззащитности

Удовольствие или отчаяние?

Одной из причин жестокого поведения может быть пережитое в детстве физическое или моральное насилие. Взрослея этот ребёнок не понимает, что такое хорошо, а что плохо, его моральные ценности искажены и он не осознаёт, что ранит других людей. А может своими действиями он хочет отомстить за боль, которую испытал в детстве.

Конечно, есть и те, кто получают удовольствие от страданий окружающих, наслаждаются их беспомощностью. Таких мы отнесём в категорию садистов и психопатов, которые, к счастью, встречаются нам не так часто.

Что же делать?

Первый и самый важный шаг - это осознать свою жестокость и признать существующую проблему. Не старайтесь бороться с собой, ругать себя, от этого вам станет только хуже. Становитесь лучше из любви к себе и постепенно вы научитесь любить окружающих, сочувствовать им.

Второй шаг - это учиться понимать свои эмоции, проживать их экологично, не причиняя никому вреда. Если вы злитесь - покричите в подушку или бейте ее, грустно - позвольте себе плакать, одиноко - укутайтесь в одеяло.

Старайтесь быть, а не казаться. Становитесь любящими, гармоничными людьми, а не надевайте маски.