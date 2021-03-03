Обвиняемый в убийстве целой семьи арестован в Нижнем Новгороде

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 марта 2021, 20:09 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: с сайта СУ СК РФ по Нижегородской области

Недавно прошла новость о жестоком убийстве целой семьи в Нижнем Новгороде. Главным обвиняемым оказался 26-летний уроженец Средней Азии. Зовут его Шарофиддин Амиров. Он хладнокровно и беспощадно расправился с 41-летней женщиной, её 5-летним ребёнком и всеми пожилыми родственниками.

Мужчина уже признался следователям, что он является убийцей. Жуткое преступление вызвало мощный общественный резонанс. Перед следственными действиями Амирову надели бронежилет и шлем, дабы избежать возможного самосуда. Жители города пребывают в ярости из-за массового убийства и считают, что преступник должен получить самую высшую меру наказания.

Фото: с сайта СУ СК РФ по Нижегородской области

Как известно, через месяц после совершённого преступления, Амиров собирался вернуться в Узбекистан и даже справить свадьбу. Дело об убийстве взял под свой личный контроль сам Александр Бастрыкин, председатель СК России. Он сообщил, что многие детали преступления раскрывать пока нельзя, но правоохранители уже знают о мотивах убийства. Люди, погибшие от рук Амирова, были теми, кто его приютил в свою квартиру. Преступник жил с ними в одном доме и помогал по хозяйству. Семья очень доверяла Амирову, и никто из её членов никогда бы не подумал, что этот человек способен на столь жестокую расправу.