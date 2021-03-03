Отчима из Вольска признали виновным в убийстве пасынка

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3 марта 2021, 08:30 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В Саратовской области недавно произошла трагедия. На морозе умер ребёнок, страдавший серьёзным расстройством психики.

Пятилетний россиянин был абсолютно в беспомощном состоянии. Его нашли мёртвым на холоде в нижнем белье. Главный подозреваемый – это отчим мальчика, 38-летний мужчина. Считается, что это он отнёс ребёнка мороз и оставил. Сейчас этим делом всерьёз занимаются правоохранители. Они взяли данное дело под свой контроль. Мужчина же был задержан по подозрению в хладнокровном убийстве беззащитного ребёнка. Вероятный убийца уже получил осуждение общественности.

Что делали в этот момент мать мальчика, а также сотрудники органов опеки – сейчас выясняется. Следователи намерены довести дело до конца и избрать задержанному меру пресечения. Также если выяснится, что мать тоже знала об убийстве собственного ребёнка, а может быть даже и содействовала в нём, ей придётся ответить по всей строгости закона. В любом случае, от правосудия не уйдёт никто, и в скором времени мы узнаем новые подробности этого дела. Следователи сейчас активно работают над выяснением всех обстоятельств убийства, а также проводят беседы с задержанным мужчиной.