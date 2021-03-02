В этом году не победим. У ВОЗ не слишком благоприятные прогнозы по коронавирусу

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2 марта 2021, 22:00 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Несмотря на все должные меры борьбы и эффектное вакцинирование, темпы распространения коронавируса по Земле пока не спадают.

Более того, недавно снова обнаружилось усиление разрастания Covid-19. Многие эксперты считают, что окончательно победить коронавирус в этом году – попросту нереально. Такого же мнения придерживаются и во Всемирной Организации Здравоохранения. При этом, по словам Майкла Райана, директора программы ВОЗ по ЧС, общая эпидемиологическую ситуацию в мире можно взять под контроль уже в этом году. Однако полностью остановить вирус не получится, как бы с ним отчаянно ни боролись.

Майкл Райан, vk.com

Райан видит, что после нескольких недель резкого спада снова наблюдается усиление. Люди начинают заражаться более быстрыми темпами. К тому же в мире уже развелось достаточно коронавирусных мутаций. «Приоритет ВОЗ – максимально эффективно снизить распространение вируса, уменьшить заболеваемость и не допустить появления новых штаммов», - сказал Майкл Райан в своём недавнем заявлении. Поэтому для человечества путь борьбы всё ещё открыт, и он будет продолжаться до неопределённого времени. Сказать что-либо точно сейчас попросту невозможно.